KRADU STRUJU BEZ SRAMA: Blokaderi uhvaćeni na delu
BLOKADERI koji organizuju protest u Kraljevu uhvaćeni su u - krađi struje!
Kako se vidi na slikama oni se neovlašćeno kače na trafo na trgu u Kraljevu gde su mislili da održe svoj skup.
Niti su podneli zahtev, niti su (samim tim što nisu podneli zahtev) dobili saglasnost za korišćenje javne elektro-mreže.
