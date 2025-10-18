Politika

KRADU STRUJU BEZ SRAMA: Blokaderi uhvaćeni na delu

В. Н.

18. 10. 2025. u 11:06

BLOKADERI koji organizuju protest u Kraljevu uhvaćeni su u - krađi struje!

Foto Novosti

Kako se vidi na slikama oni se neovlašćeno kače na trafo na trgu u Kraljevu gde su mislili da održe svoj skup. 

Niti su podneli zahtev, niti su (samim tim što nisu podneli zahtev) dobili saglasnost za korišćenje javne elektro-mreže.

Foto Novosti

