KRADU STRUJU BEZ SRAMA: Blokaderi uhvaćeni na delu

BLOKADERI koji organizuju protest u Kraljevu uhvaćeni su u - krađi struje!

Foto Novosti

Kako se vidi na slikama oni se neovlašćeno kače na trafo na trgu u Kraljevu gde su mislili da održe svoj skup.

Niti su podneli zahtev, niti su (samim tim što nisu podneli zahtev) dobili saglasnost za korišćenje javne elektro-mreže.

Foto Novosti