ZAŠTO JE VAŽNA BORBA PROTIV ANARHO-LIBERALA? (VIDEO)

08. 10. 2025. u 12:03

POD plaštom "borbe za prava" i "slobodu izražavanja", iza kulisa deluje radikalna mreža anarho-liberala i ekstremne levice koja sistematski pokušava da potkopa temelje društva.

Takva "levica 21. veka" ne ograničava se na politički dijalog; ona deluje na ulicama, društvenim mrežama, medijima i grantovima – koristeći maske "civilnog društva" i "nevladinog sektora" dok zagovara ideje koje u praksi znače haos, nasilje i poništavanje demokratske volje većine. Zašto je važna borba protiv anarho-liberala?

