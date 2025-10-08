ZAŠTO JE VAŽNA BORBA PROTIV ANARHO-LIBERALA? (VIDEO)
POD plaštom "borbe za prava" i "slobodu izražavanja", iza kulisa deluje radikalna mreža anarho-liberala i ekstremne levice koja sistematski pokušava da potkopa temelje društva.
Takva "levica 21. veka" ne ograničava se na politički dijalog; ona deluje na ulicama, društvenim mrežama, medijima i grantovima – koristeći maske "civilnog društva" i "nevladinog sektora" dok zagovara ideje koje u praksi znače haos, nasilje i poništavanje demokratske volje većine. Zašto je važna borba protiv anarho-liberala?
PLENKOVIĆ TVRDI: Pitanje vlasništva NIS-a biće uskoro rešeno
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)