VUČIĆ VEČERAS U 21 ČAS NA TV PINK: Biće mnogo stvari koje do sada niste čuli, nikada ovako nisam najavljivao nijednu emisiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji Hit Tvit od 21 čas na TV Pink, a kako je danas naveo na svom Instagramu, nikada na ovakav način u prethodnih 13 godina nije najavljivao nijednu emisiju.
- Znam da to možda neće imati veliki efekat, jer će lavine laži pokušati da zatrpaju ono što ću večeras reći, ali vas, ipak, molim da pogledate Hit Tvit od 21 čas na TV Pink.
P. S. Biće mnogo stvari koje do sada niste čuli.
Vaš,
Aleksandar Vučić
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)