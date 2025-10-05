VUČIĆ VEČERAS U 21 ČAS NA TV PINK: Biće mnogo stvari koje do sada niste čuli, nikada ovako nisam najavljivao nijednu emisiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji Hit Tvit od 21 čas na TV Pink, a kako je danas naveo na svom Instagramu, nikada na ovakav način u prethodnih 13 godina nije najavljivao nijednu emisiju.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Znam da to možda neće imati veliki efekat, jer će lavine laži pokušati da zatrpaju ono što ću večeras reći, ali vas, ipak, molim da pogledate Hit Tvit od 21 čas na TV Pink.

P. S. Biće mnogo stvari koje do sada niste čuli.

Vaš,

Aleksandar Vučić