Politika

VUČIĆ VEČERAS U 21 ČAS NA TV PINK: Biće mnogo stvari koje do sada niste čuli, nikada ovako nisam najavljivao nijednu emisiju

Новости онлине

05. 10. 2025. u 11:09

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u emisiji Hit Tvit od 21 čas na TV Pink, a kako je danas naveo na svom Instagramu, nikada na ovakav način u prethodnih 13 godina nije najavljivao nijednu emisiju.

ВУЧИЋ ВЕЧЕРАС У 21 ЧАС НА ТВ ПИНК: Биће много ствари које до сада нисте чули, никада овако нисам најављивао ниједну емисију

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Znam da to možda neće imati veliki efekat, jer će lavine laži pokušati da zatrpaju ono što ću večeras reći, ali vas, ipak, molim da pogledate Hit Tvit od 21 čas na TV Pink.

P. S. Biće mnogo stvari koje do sada niste čuli.

Vaš,
Aleksandar Vučić

