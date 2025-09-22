SIMIĆ: Naša obaveza da unapredimo položaj našeg naroda i u Istoku, i u Klini, i u Peći (VIDEO)
PREDSTAVNICI Srpske liste završili su posetu metohijskim selima obilaskom Goraždevca. U okviru posete Goraždevcu, potpredsednik Srpske liste Igor Simić obišao je sa saradnicima spomen obeležje stradalim mladićima u ovom mestu, razgovarao sa kandidatima za odbornike, a potom je posetio i školu.
Na kraju posete, Simić je obišao i porodicu Dakić sa kojom je razgovarao o životu Srba u ovom mestu sa najvećim brojem Srba u metohijskom delu.
- Posle Istoka i Kline, evo nas i u Goraždevcu, u opštini Peć, zajedno sa kandidatima Srpske liste za odbornike na predstojećim lokalnim izborima. Bila mi je čast da u ime predstavništva Srpske liste obiđem i porodicu Komatović i gospodina Andrića, stomatologa. Isto tako da obiđemo porodicu Dakić. Sve ono što smo obećali pre nekoliko meseci našim ljudima u Metohiji, ispunili smo i u ime predsednika Srpske liste i čitavog predsedništva čistog obraza dolazimo među svoj narod - rekao je Simić.
Dodao je da su srdačno dočekani u svim mestima.
- Kao što vidite, narod nas dočekuje srdačno, pre svega zato što znaju da mogu da veruju svojim političkim predstavnicama, da mogu da veruju ovim ljudima na lokalu i da znaju da će sutra biti bolje nego što je danas. Naša je obaveza i trudićemo se da složno, zajedno, kao što kaže slogan Srpske liste, složno možemo sve, a to je da unapredimo položaj našeg naroda i u Istoku, i u Klini, i u Peći. U Peći imamo deset kandidata za odbornike, to su časni, pošteni ljudi koji zaslužuju poverenje našeg naroda i duboko verujem da ćemo uspeti da napravimo odličan rezultat, kao i u svim opštinama u kojima se takmiči Srpska lista, kako bi pravi ljudi, časni domaćini, Srbi, predstavili ovaj narod, a ne neko ko je nametnut s ove ili s one strane - naglasio je Simić.
(Kosovo Online)
