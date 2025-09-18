NASTAVLJA SE MALTRETIRANJE SRBA: Građani bez dokumenata lažne države moraće da se prijave policiji po dolasku na KiM

ZAMENIK komandira tzv. kosovske policije za region sever Veton Eljšani izjavio je da će uskoro početi obaveza prijavljivanja lica bez dokumenata Prištine u policijskim stanicama u roku od tri dana po dolasku na Kosovo i Metohiju, kako bi se znalo gde borave.

Foto D. Milovanović

Kako je objasnio, to će biti početak primene tzv. zakona o strancima koji je oduvek bio na snazi, ali se ovaj konkretan deo akta nije primenjivao u praksi.

Eljšani je za Kosovo onlajn rekao da će tzv. policija obavestiti građane od kada će prijava biti obavezna.

Zakon u ovom slučaju strancima smatra i Srbe bez dokumenata privremenih institucija koji na KiM žive i rade, kao i oni koji periodično dolaze na KiM poslom ili zbog školovanja.

Eljšani je rekao da će, ako policija lažne države registruje osobe koje nisu ispoštovale ovu obavezu, njihovi podaci biti poslati tzv. policiji privrmenih institucija, koja je, kako je naveo, dužna da izdaje kazne.

Prema njegovim rečima, u slučaju kada neko dolazi autobusom na KiM u posetu crkvama ili nekom mestu, tzv. policija tada dobija informacije preko komande u Prištini i tada nije problem da se na KiM ostane i nedelju dana, a kada neko individualno dolazi u hotel, onda je obaveza vlasnika hotela da o tome obavesti tzv. policiju u roku od dva dana.

Eljšani je naveo da oni koji žive i rade na KiM treba da se jave u tzv. policiju, gde će dobiti formular da se prijave i dodao da se za boravak na KiM izdaju kratkoročne, privremene, kao i trajne dozvole.

Na pitanje da li će se profesorima i lekarima koji dolaze na KiM da rade u nekoj instituciji koja funkcioniše u srpskom sistemu priznavati potvrde tih institucija kako bi im se izdale boravišne dozvole, Eljšani je rekao da to zavisi od tzv. ministarstva unutrašnjih poslova lažne države.