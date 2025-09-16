BLOKADERI NASTAVLJAJU SA NAPADIMA NA BIVŠEG SPONZORA: Čim je prestao da im sipa pare postao je prevarant

SRPSKI biznismen koji živi i radi u Americi i bivši sponzor Nenad Milanović našao se na meti blokadera jer im više ne šalje para koliko žele.

- Zato što nije to lično donirao, nego je to novac od ljudi iz dijaspore, a on se tu uvalio kao neki glasnogovornik. Zato što je IT mreži koja je samo radila i pomogla umrežavanju nastavnika - što je bio ogroman posao, pravio probleme i optuživao za izdaju. Zato što je vređao univerzitetske profesore, a smatra da tu treba da budu menadžeri - ju slučajno on. A kako je samo brzo odustao, uklapa se u profil nekog prevaranta, što izgleda i jeste - naveo je jedan blokader.

Čim je prestao da im sipa pare postao je prevarant?