Politika

BLOKADERI NASTAVLJAJU SA NAPADIMA NA BIVŠEG SPONZORA: Čim je prestao da im sipa pare postao je prevarant

Novosti online

16. 09. 2025. u 17:19

SRPSKI biznismen koji živi i radi u Americi i bivši sponzor Nenad Milanović našao se na meti blokadera jer im više ne šalje para koliko žele.

БЛОКАДЕРИ НАСТАВЉАЈУ СА НАПАДИМА НА БИВШЕГ СПОНЗОРА: Чим је престао да им сипа паре постао је преварант

Foto: Printscreen/Društvene mreže

- Zato što nije to lično donirao, nego je to novac od ljudi iz dijaspore, a on se tu uvalio kao neki glasnogovornik. Zato što je IT mreži koja je samo radila i pomogla umrežavanju nastavnika - što je bio ogroman posao, pravio probleme i optuživao za izdaju. Zato što je vređao univerzitetske profesore, a smatra da tu treba da budu menadžeri - ju slučajno on. A kako je samo brzo odustao, uklapa se u profil nekog prevaranta, što izgleda i jeste - naveo je jedan blokader.

Čim je prestao da im sipa pare postao je prevarant?

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta
Politika

0 1

BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE O VEŽBAMA ALABANIJE, HRVATSKE I TZV. KOSOVA: Srpski narod da bude svestan pritiska, ali da ne popušta

NAJAVLjENE vojne vežbe Albanije, Hrvatske i takozvanog Kosova deo su globalnog zapadnog pritiska na Srbe na čitavom Balkanu i srpski narod, ne samo u Srbiji i Republici Srpskoj, mora da bude svestan toga, ali ne treba da menja svoj strateški kurs nezavisnog političkog faktora, ocenio je bivši ministar spoljnih poslova SR Jugoslavije Živadin Jovanović.

16. 09. 2025. u 17:31

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!