Politika

BLOKADERI U KAMPANJI PROTIV DOJUČERAŠNJEG FINANSIJERA: Čim je izneo svoj stav, plenumaši krenuli sa uvredama

В.Н.

16. 09. 2025. u 11:20

NENAD Milanović, jedan od najpoznatijih preduzetnika na srpskoj startap sceni, odlučio je da prekine svaki angažman sa blokadama i blokaderima u Srbiji.

БЛОКАДЕРИ У КАМПАЊИ ПРОТИВ ДОЈУЧЕРАШЊЕГ ФИНАНСИЈЕРА: Чим је изнео свој став, пленумаши кренули са увредама

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Nenad Milanović se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, a gotovo istog trenutka krenule su uvrede na njegov račun.

- Odjavljujem pretplatu na sve kanale iz studija Srbija. Notifikacije utišane, signal ugašen, daljinski vraćen. Sećanja ostaju, angažman ne. Srećno svima! - napisao je Milanović na Iksu.

Podsećamo, u pitanju je jedan od većih finansijera blokadera u Srbiji, koji je odvojio dva miliona dinara za podršku ovom pokretu.

Sada, kada je video kuda to vodi, osuli su na njega drvlje i kamenje.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir