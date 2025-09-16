BLOKADERI U KAMPANJI PROTIV DOJUČERAŠNJEG FINANSIJERA: Čim je izneo svoj stav, plenumaši krenuli sa uvredama
NENAD Milanović, jedan od najpoznatijih preduzetnika na srpskoj startap sceni, odlučio je da prekine svaki angažman sa blokadama i blokaderima u Srbiji.
Nenad Milanović se tim povodom oglasio na društvenim mrežama, a gotovo istog trenutka krenule su uvrede na njegov račun.
- Odjavljujem pretplatu na sve kanale iz studija Srbija. Notifikacije utišane, signal ugašen, daljinski vraćen. Sećanja ostaju, angažman ne. Srećno svima! - napisao je Milanović na Iksu.
Podsećamo, u pitanju je jedan od većih finansijera blokadera u Srbiji, koji je odvojio dva miliona dinara za podršku ovom pokretu.
Sada, kada je video kuda to vodi, osuli su na njega drvlje i kamenje.
