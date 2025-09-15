Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Predsednikova jasna poruka iz Osake (VIDEO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:47

PREDSEDNIK Srbije oglasio se na svom Instagram nalogu "avucic".

Foto: Printskrin

- Plamen slobode je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, da sruše državu, da nam uzmu severni deo Srbije - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz snimak na Instagram nalogu.

- Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije.

Šta je još predsednik poručio poslušajte u snimku ispod:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

