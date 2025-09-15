VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Predsednikova jasna poruka iz Osake (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije oglasio se na svom Instagram nalogu "avucic".

- Plamen slobode je upaljen i pobedićemo sve one koji su hteli da sruše slobodu, da sruše državu, da nam uzmu severni deo Srbije - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz snimak na Instagram nalogu.

- Pobedićemo ih onako kako smo ih uvek pobeđivali, ovog puta malo ubedljivije.

