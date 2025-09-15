Politika

PS O SPREMAJU "MAJDANA" U SRBIJI: Pitamo Vladu, šta je potrebno da se desi da biste prestali da nas vodite u EU?

Novosti online

15. 09. 2025. u 16:53

POKRET socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin, reagovao je na upozorenja ruske obaveštajne službe o spremanju Majdana u Beogradu od strane zapadnih službi i "Majdanu" u Beogradu.

ПС О СПРЕМАЈУ МАЈДАНА У СРБИЈИ: Питамо Владу, шта је потребно да се деси да бисте престали да нас водите у ЕУ?

Foto: EPA

- Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije, na čijem je čelu Sergej Nariškin, objavila je da službe zemalja EU pripremaju Majdan u Srbiji, krvav kao i svaki Majdan. Pitamo Vladu Srbije, šta je potrebno da se desi da biste prestali da nas vodite u EU? Ako se ipak odbranimo i ne dozvolimo krvavi Majdan u Beogradu, da li ćemo i dalje pokušavati da idemo u EU? Srbi, da li i dalje ne razumete zašto je EU uložila toliko napora da smeni Aleksandra Vulina? Srbi, šta vam nije jasno? - poručili su u Pokretu socijalista.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir

MEŠTANI TVRDE DA JE SKORO IZAŠAO IZ ZATVORA: Novi detalji monstruoznog ubistva kod Obrenovca - sumnja se da je ovo motiv za krvavi pir