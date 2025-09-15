PS O SPREMAJU "MAJDANA" U SRBIJI: Pitamo Vladu, šta je potrebno da se desi da biste prestali da nas vodite u EU?
POKRET socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin, reagovao je na upozorenja ruske obaveštajne službe o spremanju Majdana u Beogradu od strane zapadnih službi i "Majdanu" u Beogradu.
- Spoljna obaveštajna služba Ruske Federacije, na čijem je čelu Sergej Nariškin, objavila je da službe zemalja EU pripremaju Majdan u Srbiji, krvav kao i svaki Majdan. Pitamo Vladu Srbije, šta je potrebno da se desi da biste prestali da nas vodite u EU? Ako se ipak odbranimo i ne dozvolimo krvavi Majdan u Beogradu, da li ćemo i dalje pokušavati da idemo u EU? Srbi, da li i dalje ne razumete zašto je EU uložila toliko napora da smeni Aleksandra Vulina? Srbi, šta vam nije jasno? - poručili su u Pokretu socijalista.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)