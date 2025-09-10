MASOVNI PROTESTI U BEČU: Početak kraja lažnog raja

BEČ SE suočava sa najvećim talasom građanskog nezadovoljstva, hiljade demonstranata izašlo je na ulice, a kamioni koji su blokirali ključne saobraćajnice dodatno su pojačali poruku, nezadovoljstvo aktuelnom vladom više se ne može ignorisati.

Koalicija sastavljena od ÖVP (crni), SPÖ (crveni) i NEOS (ružičasti) sve teže nalazi uporište u javnosti. Građani je optužuju za zanemarivanje ekonomskih problema, pad životnog standarda i ignorisanje realnih potreba običnog čoveka.

U takvoj atmosferi, Slobodarska partija Austrije (FPÖ), poznata i kao „plavi“, beleži snažan rast podrške. Na poslednjim izborima osvojili su 28,8 odsto glasova, svoj najbolji rezultat do sada. Ipak, uprkos legitimnoj podršci, FPÖ ostaje van vlasti, što dodatno raspaljuje političke tenzije. Prema poslednjim anketama, taj trend rasta i dalje traje, a sve glasniji su zahtevi za novim izborima ili formiranjem tzv. „plavo-crne“ koalicije.

Dodatni razlog za zabrinutost, naročito u srpskoj javnosti, jesu sve učestaliji politički stavovi iz redova aktuelne austrijske vlasti koji se percipiraju kao antisrpski. Među njima se izdvajaju Andreas Šider, označen kao albanski lobista, zatim Helmut Brandšteter i ministarka spoljnih poslova Beate Meinl-Reisinger, koji se otvoreno zalažu za ukidanje Republike Srpske, dok paralelno kontinuiran osporavaju suverenit Srbije.

Ekonomsku krizu građani osećaju svakodnevno. Cene osnovnih životnih namirnica i energenata vrtoglavo rastu. Najdrastičniji primer je povećanje cena javnog prevoza za pojedine kategorije penzionera čak 130 procenata, što je dodatno pogodilo najugroženije slojeve društva.

Ono što se danas dešava u Austriji nije samo politička kriza, već je to duboka društvena pukotina. Vladajuća elita nastavlja da zanemaruje potrebe većinske populacije i uporno isključuje FPÖ iz vlasti, sve više građana izlazi na ulice, tražeći glas i promenu.

Za Srbiju, dešavanja u Austriji imaju poseban značaj. Ne samo zbog velikog broja naših ljudi koji tamo žive, već i zbog poruka koje iz Beča poslednjih godina često dolaze na štetu naših nacionalnih interesa i to najčešće od austrijske ministarke diplomatije Beate Majnl Rajzinger.

