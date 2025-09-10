OTIŠLI DA MOLJAKAJU ZA SANKCIJE: Prozapadna opozicija tražila u Strazburu kaznene mere protiv našeg državnog rukovodstva

PREDSTAVNICI srpske prozapadne opozicije juče su, pred gotovo praznom salom Evropskog parlamenta u Strazburu, ponudili svoje "rešenje" za izlazak iz desetomesečne krize u kojoj se Srbija nalazi i zatražili stranu intervenciju i uvođenje sankcija našem državnom rukovodstvu - predsedniku Aleksandru Vučiću, premijeru Đuri Macutu, predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću. "Paket kazni" za koje se zalažu obuhvata i zabranu putovanja i zamrzavanje imovine.

Foto: Printskrin

U pokušaju da Evropi predstave našu zemlju kao "problematičnu", protivnici vlasti održali su "debatu o Srbiji" na kojoj su govorili Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta, Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana i Zdravko Ponoš iz stranke Srbija centar - SRCE. Oni su, između ostalog, izneli jedinstven zahetev da se "EU konačno odredi prema režimu koji gazi ljudska prava", ocenivši nedavno Vučićevo rukovanje sa Putinom u Kini kao "podrivanje evropskih vrednosti".

- Tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, da se izvrši pritisak na režim u Srbiji, želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima, Vučića, Brnabićeve, Macuta, Dačića, od policajaca do službenika koji su vršili torturu, istražiti da li se novac evropskih poreskih obveznika koristi za korumpiranje režima, pritisak na režim da prihvate izbore kao rešenje za krizu - poručila je Biljana Đorđević.

Stefanović je rekao da su prevremeni izbori neophodni i predložio da se održe na svim nivoima.

- Moramo na njih da idemo jedinstveni, u koordinaciji sa svim akterima, uključujući i studente. Želimo izbore, uz pritisak na režim. Morate da razumete da je naša sloboda naša, a EU je tu da nam pomogne - naveo je on.

Kopredsednica Evropskih zelenih Vula Ceci optužila je Vučića da "stvara dodatne tenzije i konfuzije" jer se, kako je rekla, "rukuje sa Putinom, a onda sa nama".

- Nije moguće žmuriti pred nekim ko ide u Kinu, rukuje se sa Putinom, a onda se rukuje sa nama. To ne ugrožava samo građane Srbije, već i našu budućnost i integritet. Ovo je trenutak da EU razmotri preduzimanje mera i mora da pomogne toj zemlji da ima pravu perspektivu evropskih integracija. Nećemo ostati nemi i uradićemo sve da vam pomognemo - rekla je ona na panelu.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov upitao je da li su evroposlanici učestvovali u nasilnim protestima, da li su tukli srpsku policiju i bacali topovske udare jer su bili tamo gde se to dešavalo.

- A to što je predsednik rekao da će i prema njima da se primenjuje zakon, zar nas ne uče iz Brisela i EU upravo to, da zakon mora da važi za sve. Da naš poslanik ode u Nemačku i da tamo divlja, učestvuje u nekim nasilnim demonstracijama, da li bi neko rekao da je to poslanik iz Srbije ili bi ga priveli - pitao je Jovanov.

Osnivač Pokreta socijalista Aleksandar Vulin kaže da će se većina srpskih ministara, "poučeni njegovim iskustvom i uplašeni za svoju političku budućnost praviti da nisu čuli šta je o Srbiji rekla Marta Kos ili šta od nas zahtevaju zeleni poslanici - ološ koji je učestvovao u neredima u Novom Sadu".

Uskoro o budućnosti SNS unutar EPP ŠEF poslaničke grupe Evropske narodne partije (EPP) Manfred Veber kazao je juče, uoči plenarne sednice Evropskog parlamenta, da će budućnost SNS unutar EPP biti predmet rasprave unutar grupacije u narednim danima. - EPP pažljivo prati situaciju i razvoj događaja u Srbiji. O tome imamo podeljena mišljenja, EPP nije slepa na dešavanja u Srbiji. Lideri su počeli nadgledanje o Vučiću i članstvu SNS i o tome će se raspravljati narednih dana - rekao je Veber i dodao da nije tačno da je Vučiću zabranjeno da dođe na samit EPP u Valensiji, nego da je srpski predsednik odlučio da ne dođe.

- Niste vi ološ, od Marte Kos do zelenih poslanika, zato što ste iz EU, već zato što dolazite u Srbiju, da biste podstakli podele i sukobe, da biste na ulici rušili i postavljali vlast Srbima, da biste u Srbiji radili ono što u svojim zemljama ne smete ni da pomislite - poručio je Vulin.

Kad nas Kosova uči o demokratiji EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos podsetila je Vladu Srbije na obaveze koje je preuzela pred njom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. - Izgradite pravosuđe koje je nezavisno i koje može da se efikasno bori protiv korupcije. Obezbedite da mediji mogu da rade slobodno i nezavisno, kao i reformu izbornog zakona koja garantuje da samo volja srpskog naroda odlučuje o većini u parlamentu. Ljudi imaju pravo na protest i teško nasilje na ulicama Srbije i akti vandalizma moraju prestati. Ona je komentarisala izjavu predsednika Vučića i kazala da, kada se članovi EP nazivaju ološem, to pokazuje upitno razumevanje demokratije.

Član Predsedništva SNS i ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da su lideri blokadera prevazišli sebe zahtevajući u Strazburu javno podršku stranih sila za razaranje Srbije. On je kazao da su osvedočeni srbomrsci kojima smeta međunarodni ugled Srbije i rukovanje predsednika Vučića sa ruskim i kineskim kolegama od evropskih moćnika tražili ni manje ni više nego uvođenje sankcija.

- A zapravo tražili su reprizu nemaštine i pustošenja našeg naroda i države. To je potez, duboko verujem, koji nikada neće imati podršku građana, jer Srbija svoju politiku vodi u Beogradu, a ne u Briselu, Strazburu ili bilo gde drugde - istakao je Selaković.