OGROMNA KOLONA: Bajkeri na skupu građana protiv blokada u Borči (VIDEO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 18:54

I BAJKERI su stigli večeras u Borču da iskažu svoju podršku skupu građana protiv blokada.

Foto: Novosti

Velika kolona bajkera na motorima trenutno je na ulicama ovog beogradskog naselja. 

Pogledajte snimak iz Borče:

Sve detalje sa skupova građana protiv blokada širom cele Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

 
 

