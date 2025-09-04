Politika

SI NA SASTANKU SA VUČIĆEM: Deleći čelično prijateljstvo želimo da unapredimo odnose

04. 09. 2025. u 08:32

KINESKI predsednik Si Đinping izjavio je da Kina, deleći čelično prijateljstvo sa Srbijom, podržava zalaganje Srbije da održi nacionalno jedinstvo, interese i socijalnu stabilnost, i da želimo da radimo da bismo ove odnose još unapredili.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

On je na početku sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da je svet danas turbulentan i da se menja zbog čega je još važnije da se održi jedinstvo i saradnja dve zemlje i da se prisvoji ispravna istorijska perspektiva i efekti i ishodi rata.

On je podsetio da se kineski narod borio godinama i izvojevio jednu od najznačajnijih pobeda u ratu i naglasio da se srpski narod, među svim narodima Jugoslavije, takođe borio uporno protiv strane agresije i koračao ka nezavisnosti.

- Juče, tokom prijema, a takođe i tokom događaja sinoć, ljudi su pevali Bela Ćao iz jugoslovenskog filma 'Most'. I to je veoma popularna pesma. A takođe se time odala počast herojskom doprinosu koji je narod Jugoslavije dao u ratu. Naša dva velika naroda borila su se i u Evropi, i u Aziji, i velike žrtve su podneli i značajno su doprineli tome da se porazi fašizam - naglasio je Si.

