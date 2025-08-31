Politika

NEPREGLEDNA KOLONA U ZEMUNU: Pristojna Srbija podigla glas protiv nasilja (VIDEO)

D.K.

31. 08. 2025. u 18:51 >> 19:34

GRAĐANI Zemuna okupili su se danas i jasno poruku da im je dosta blokada.

НЕПРЕГЛЕДНА КОЛОНА У ЗЕМУНУ: Пристојна Србија подигла глас против насиља (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin

Zemunci su danas izašli na ulice i pokazali kako izgleda pristojna Srbija koja se bori za mir, rad i stabilnost, bez nasilja i blokada.

Foto Novosti

 

Kolona kojoj se ne nazire kraj prostire se širom Zemuna, više pogledajte u videu;

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA