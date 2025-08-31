uživoGRAĐANI PROTIV BLOKADA: Narod traži mir i normalan život, prvo okupljnje i u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)
GRAĐANI protiv blokada najavili su okupljanje u čak 100 gradova i opština širom Srbije za 18 časova i 30 minuta.
Ovo je treći put da se stanovnici Srbije okupljaju da pokažu da im je dosta blokada i da žele da žive normalnim životom. Svaki put sve je više građana koji se priključuju.
Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici...
Svaki od skupova je bio prijavljen i prošao je bez incidenata.
Kragujevčani hoće svoju Srbiju nazad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pripreme za skup u Zemunu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prvi put narod se okuplja protiv blokada u Novom Sadu
I novosadski bajkeri su na ulicama protiv blokada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okupljanja su počela i Malom Zvorniku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U Trgovištu protiv blokada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
