uživoGRAĐANI PROTIV BLOKADA: Narod traži mir i normalan život, prvo okupljnje i u Novom Sadu (FOTO/VIDEO)

Predrag Stojković
Predrag Stojković

31. 08. 2025. u 17:30 >> 17:52

GRAĐANI protiv blokada najavili su okupljanje u čak 100 gradova i opština širom Srbije za 18 časova i 30 minuta.

Foto Novosti

Ovo je treći put da se stanovnici Srbije okupljaju da pokažu da im je dosta blokada i da žele da žive normalnim životom. Svaki put sve je više građana koji se priključuju.

Masovne šetnje ljudi održane su i 20. i 23. avgusta, između ostalog, u Ubu, Inđiji, Aranđelovcu, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Kruševcu, Leskovcu, Zrenjaninu, Doljevcu, Šidu, Obrenovcu, Trgovištu, Boru, Priboju, Kruševcu, Rumi, Raški, Kosovskoj Mitrovici, Kikindi, Staroj Pazovi, Bačkoj Palanci, Sremskim Karlovcima, Bačkoj Topoli, Lučanima, Požarevcu, Negotinu, Beloj Crkvi, Apatinu, Kuli, Bojniku, Kovačici, Novoj Crnji, Vrbasu, Novom Kneževcu, Senti, Beloj Palanci, Petrovcu na Mlavi, Vršcu, Subotici... 

Svaki od skupova je bio prijavljen i prošao je bez incidenata.

Kragujevčani hoće svoju Srbiju nazad

Foto Novosti

Foto Novosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pripreme za skup u Zemunu

Foto Novosti

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prvi put narod se okuplja protiv blokada u Novom Sadu

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

I novosadski bajkeri su na ulicama protiv blokada

Foto Novosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okupljanja su počela i Malom Zvorniku

Foto Novosti

Foto Novosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U Trgovištu protiv blokada

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

