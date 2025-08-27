Politika

KURTIJEV DEMALJ BAŠA TVRDIO ISTO ŠTO I SRPSKI ORGANI GONJENJA: OVK nastala novcem od droge!

Novosti online

27. 08. 2025. u 20:46

KURTIJEV srbomrzac Demalj Baša koji je juče izabran za takozvanog predsednika parlamenta u Prištini i napadao sve srpsko i hvalio terorističku OVK, nekada je pričao drugu priču.

КУРТИЈЕВ ДЕМАЉ БАША ТВРДИО ИСТО ШТО И СРПСКИ ОРГАНИ ГОЊЕЊА: ОВК настала новцем од дроге!

Foto: Profimedia

Kako su danas objavili albanski mediji, Baša je nekada brutalno napadao OVK istim rečima koje i srpska javnost i organi gonjenja koriste u kvalifikaciji ove zločinačke organizacije.  

Tako je Kurtijev Baša 2012. u jednom radu na koji su podsetili albanski mediji, pisao “OVK je finansirana novcem od droge i trgovaca drogom“, kao i da “Trgovaci drogom su slali naoružane ljude da se bore zajedno sa njima“. Tako je Kurtijev jurišnik nekada pisao i priznao kako je OVK povezana sa transnacionalnim kriminalom i trgovcima drogom. 

Džaba što je danas promenio ploču, nekada je Baša priznao ono što srpski organi tvrde od samog početka, da je OVK nastala od novca narko-trafikinga.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CENZURA U GLAVI ALEKSANDRE SUBOTIĆ! Novinari Junajted grupe izmislili sastanak Lučića i Milera, i napali Vučića da spasu šeficu
Politika

0 18

CENZURA U GLAVI ALEKSANDRE SUBOTIĆ! "Novinari" Junajted grupe izmislili sastanak Lučića i Milera, i napali Vučića da spasu šeficu

OVO što se dešava na N1 i Nova S ovih dana nije samo dno, to je aktivno podrivanje osnovnih principa novinarstva. Tužno skovana priča, zasnovana na (uvek) anonimnim izvorima i neosnovanim optužbama, koje se baziraju na - "rek`o mi jedan čovek", lansirana samo sa jednom namerom - da se unapred diskredituje novo rukovodstvo Junajted grupe, zaštiti pozicija Aleksandre Subotić, i obriše svaka odgovornost starih struktura.

27. 08. 2025. u 19:08

Politika
Tenis
Fudbal
STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u

STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u