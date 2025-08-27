KURTIJEV DEMALJ BAŠA TVRDIO ISTO ŠTO I SRPSKI ORGANI GONJENJA: OVK nastala novcem od droge!
KURTIJEV srbomrzac Demalj Baša koji je juče izabran za takozvanog predsednika parlamenta u Prištini i napadao sve srpsko i hvalio terorističku OVK, nekada je pričao drugu priču.
Kako su danas objavili albanski mediji, Baša je nekada brutalno napadao OVK istim rečima koje i srpska javnost i organi gonjenja koriste u kvalifikaciji ove zločinačke organizacije.
Tako je Kurtijev Baša 2012. u jednom radu na koji su podsetili albanski mediji, pisao “OVK je finansirana novcem od droge i trgovaca drogom“, kao i da “Trgovaci drogom su slali naoružane ljude da se bore zajedno sa njima“. Tako je Kurtijev jurišnik nekada pisao i priznao kako je OVK povezana sa transnacionalnim kriminalom i trgovcima drogom.
Džaba što je danas promenio ploču, nekada je Baša priznao ono što srpski organi tvrde od samog početka, da je OVK nastala od novca narko-trafikinga.
