SVINJAC NA FILOZOFSKOM U NOVOM SADU: Evo šta su ostavili blokaderi (FOTO)

26. 08. 2025. u 09:15

NEZAPAMĆEN svinjac na Filozofskom fakultetu u Novm Sadu ostavili su blokaderi zgubidani iza sebe.

Foto: Novosti

Blokaderi su uspeli da totalno ruiniraju Filozofski fakultet u Novom Sadu koji sada više liči na deponiju nego na obrazovnu ustanovu.

Foto: Фото: Новости

Podsetimo, pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

Pored pacova, na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.

