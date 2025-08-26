SVINJAC NA FILOZOFSKOM U NOVOM SADU: Evo šta su ostavili blokaderi (FOTO)

NEZAPAMĆEN svinjac na Filozofskom fakultetu u Novm Sadu ostavili su blokaderi zgubidani iza sebe.

Foto: Novosti

Blokaderi su uspeli da totalno ruiniraju Filozofski fakultet u Novom Sadu koji sada više liči na deponiju nego na obrazovnu ustanovu.

Podsetimo, pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

Pored pacova, na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.