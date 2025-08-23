ŽELIM MIR I STABILNOST: Poruke građana Trgovišta koji su ustali protiv blokada (VIDEO)
GRAĐANI Trgovišta poslali su jasnu poruku da su protiv blokada u Srbiji.
- Želim da živimo normalan i miran život - jasna je poruka građana iz Trgovišta.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!
