ŽELIM MIR I STABILNOST: Poruke građana Trgovišta koji su ustali protiv blokada (VIDEO)

23. 08. 2025. u 18:21

GRAĐANI Trgovišta poslali su jasnu poruku da su protiv blokada u Srbiji.

ЖЕЛИМ МИР И СТАБИЛНОСТ: Поруке грађана Трговишта који су устали против блокада (ВИДЕО)

- Želim da živimo normalan i miran život - jasna je poruka građana iz Trgovišta. 

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

