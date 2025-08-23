Politika

"HOĆU MOJU SRBIJU NAZAD!" Poruke građana Inđije koji su ustali protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

23. 08. 2025. u 18:12

GRAĐANI protiv blokada danas se okupljaju u gotovo 80 gradova i opština širom Srbije. Među ovim gradovima je i Inđija.

ХОЋУ МОЈУ СРБИЈУ НАЗАД! Поруке грађана Инђије који су устали против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Želim slobodno da se krećem; Hoću moju Srbiju nazad - poručuju građani Inđije. 

Pogledajte njihove poruke sa skupa:

Podsetimo, građani protiv blokada se i danas okupljaju širom Srbije kako bi pokazali da im je dosta blokada i jasno rekli da žele svoj normalan život nazad. Žele da se normalno kreću, uče rade... Žele prava koja su im već mesecima oduzeta.

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

