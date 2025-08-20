Politika

"SIT SAM SVIH BLOKADA": Građani Inđije podržali skup protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 19:27

GRAĐANI Inđije podržali skup protiv blokada.

Foto: Novosti

- Ja sam običan građanin ove države i sit sam svih ovih blokada - poručio je građanin.

Celokupnu izjavu pogledajte u linku ispod:

