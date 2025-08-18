KAKVA SRAMOTA! Blokader terorista šutirao komandanta policije u Beogradu - sud ga pustio! (FOTO)

JOŠ jedna stamota srpskog sudstva.

Foto: Novosti

Naime, blokadera Veljka Milića koji je je prilikom blokaderskog divljanja u Beogradu šutirao komandanta policijske stanice Voždovac, sud je pustio na slobodu!

Sudija Ksenija Marić, inače supruga Bruna Vekarića, odbila je da mu odredi pritvor!

Pogledajte blokadera na delu - kako nasrće na srpsku policiju:

Foto: Novosti

Inače, blokaderi slave zbog puštanja ovog nasilnika na slobodu, a informaciju o tome dele po svojim blokaderskim grupama.