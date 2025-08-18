Politika

KAKVA SRAMOTA! Blokader terorista šutirao komandanta policije u Beogradu - sud ga pustio! (FOTO)

В.Н.

18. 08. 2025. u 13:48

JOŠ jedna stamota srpskog sudstva.

КАКВА СРАМОТА! Блокадер терориста шутирао команданта полиције у Београду - суд га пустио! (ФОТО)

Foto: Novosti

Naime, blokadera Veljka Milića koji je je prilikom blokaderskog divljanja u Beogradu šutirao komandanta policijske stanice Voždovac, sud je pustio na slobodu!

Sudija Ksenija Marić, inače supruga Bruna Vekarića, odbila je da mu odredi pritvor!

Pogledajte blokadera na delu - kako nasrće na srpsku policiju: 

Foto: Novosti

Inače, blokaderi slave zbog puštanja ovog nasilnika na slobodu, a informaciju o tome dele po svojim blokaderskim grupama. 

