JAVNI POZIV NA UBISTVO ANDREJA VUČIĆA: Ekstremisti sa naloga „Pravni u blokadi“ objavili sliku sa uperenim pištoljem u predsednikovog brata

NAKON sinoćnjeg organizovanog nasilja koje je najvećim delom podstaknuto od strane prozapadnih medija i profila na društvenim mrežama koji se predstavljaju kao studenti u blokadi, najekstremniji profil blokadera „Pravni u blokadi“ danas je objavio šokantan plakat koji predstavlja direktnu pretnju životu Andreja Vučića, brata predsednika Srbije.

Foto: Printskrin

Na fotografiji se jasno vidi osoba sa maskom koja drži pištolj, uperen direktno u Andreja Vučića, dok preko cele slike krupnim slovima stoji natpis: „Večeras pucate po šavovima“.

Sama reč „pucate“ u kombinaciji sa eksplicitnom scenom upotrebe vatrenog oružja ne ostavlja prostor za različito tumačenje ili metafore, radi se o direktnom, javnom pozivu na ubistvo. Poruka je vizuelno i tekstualno sinhronizovana tako da podstakne nasilje, što po Krivičnom zakoniku Srbije spada u najteža krivična dela, poziv na nasilnu promenu ustavnog poretka i ugrožavanje sigurnosti.

Ovo nije prvi put da ova stranica, povezana sa nasilnim krilom blokadera, objavljuje sadržaje koji pozivaju na fizičke napade i likvidacije političkih protivnika. Međutim, ovoga puta meta je član porodice predsednika države, što ovu pretnju čini ne samo ličnim napadom, već i udarom na instituciju predsednika i državu u celini.

Do sada, iako je najavljeno, tužilaštvo za visokotehnološki kriminal nije reagovalo, uprkos brojnim objavama na društvenim mrežama gde se otvoreno poziva na ubistva, nasilje i krvave obračune. Još jednom se postavlja pitanje - da li se čeka dozvola od vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, poznate po tome što ignoriše pretnje i nasilje kada dolazi od strane opozicionih ekstremista?

Dok institucije ćute, ovakvi materijali slobodno cirkulišu internetom, podgrevaju mržnju i bukvalno ohrabruju građanski rat.

Foto: Printskrin