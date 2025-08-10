"ZAHTEVAMO NAJHITNIJU NEZAVISNU ISTRAGU" Srpska lista o incidentu u Leposaviću: Lov i hajka na srpske mladiće
SRPSKA lista izrazila je večeras duboku zabrinutost povodom današnjeg incidenta u selu Vuča kod Leposavića, gde su, kako se navodi, pripadnici tzv. kosovske policije, prilikom legitimisanja srpskih mladića, organizovali pravu hajku i lov na njih, koristeći vatreno oružje bez ikakvog zakonskog osnova.
- Zahtevamo najhitniju nezavisnu istragu uz uključivanje međunarodnih predstavnika, te kažnjavanja odgovornih. Policija se danas u Vuči ponašala gore nego da je ratno stanje, ozbiljno ugrožavajući živote i bezbednost građana - navodi se u saopštenju objavljenom na Fejsbuk profilu Srpske liste.
Kako je istaknuto, ovo, nažalost, nije prvi slučaj neosnovane upotrebe vatrenog oružja prema Srbima u AP Kosovo i Metohija, a pukom srećom ovoga puta je sve prošlo bez žrtava. Srpska lista naglašava da ovakvo postupanje predstavlja flagrantno kršenje ljudskih prava i profesionalnih standarda, dok "svojim izjavama i politikom režim Aljbina Kurtija direktno podstiče neprofesionalno i nasilno delovanje policijskih struktura".
Predstavnici Srpske liste u Leposaviću su u kontaktu sa porodicama mladića i obezbediće im punu pravnu pomoć i podršku, navodi se u objavi.
- Pozivamo međunarodnu zajednicu da reaguje, zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji i spreči da se ovakvi incidenti ponove - zahtev je Srpske liste.
U selu Vuča kod Leposavića danas je tzv. kosovska policija privela jednog mladića srpske nacionalnosti, dok je drugi mladić pobegao, ali se u međuvremenu javio u policijsku stanicu. Kako tvrde poznanici jednog od mladića, pripadnici tzv. kosovske policije želeli su da ih legitimišu i oduzmu im mobilne telefone, a iz straha za bezbednost jedan od mladića pobegao je u šumu, i u tom trenutku, prema tvrdnjama svedoka, policajci su zapucali iz automatske puške u pravcu šume. On se večeras u pratnji porodice i advokata javio da da iskaz policiji.
