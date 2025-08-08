Politika

"NAJGORA VRSTA LICEMERA" Brnabić: N1 se, kao, brine koliko će Srbija novca izgubiti

В. Н.

08. 08. 2025. u 10:03

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić ogolila je licemerje opozicionih medija.

НАЈГОРА ВРСТА ЛИЦЕМЕРА Брнабић: Н1 се, као, брине колико ће Србија новца изгубити

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Najgora vrsta licemera: N1 se, kao, brine koliko će Srbija novca izgubiti ukoliko se tranzit teretnog saobraćaja umesto kroz našu zemlju prebaci na Rumuniju i Bugarsku. 

Istovremeno podržavaju svaku blokadu Koridora 10 ili bilo kog drugog auto-puta u Srbiji i kritikuju državu zato što je pomerila ljude koji "mirno sede na auto-putu". Podržavaju i promovišu uništavanje Srbije, pa kritikuju druge za štetu. Nepodnošljivo - napisala je Brnabić na mreži X.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IZBACITE JE NAPOLJE! Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)

"IZBACITE JE NAPOLjE!" Kako je izgledao prvi sukob Šešelja sa blokaderima: Sve završeno za tren oka (VIDEO)