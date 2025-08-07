Politika

PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE

В.Н.

07. 08. 2025. u 11:15

PETROVAČKA cesta, jedan od najjezivijih zločina nad civilima u savremenom dobu. 7. avgusta 1995. godine operacija Oluja doživela je svoj vrhunac masovnom egzekucijom dece, žena, staraca, omladine...

ПЕТРОВАЧКА ЦЕСТА - ПУТ ГОЛГОТЕ

Foto: Printskrin

Tri decenije kasnije možemo samo da odajemo poštu žrtvama, jer pravda nije našla svoj put.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HRVATI
Kolumne

0 0

HRVATI

U MORU pritisaka, koji se završavaju "vešto kamufliranom" cenom da će biti onemogućeno zatvaranje puta ka EU, Crnoj Gori je ovih dana stigla još jedna protestna nota, "izazvana" odlukom ministra vojnog Dragana Krapovića, da vojnici iz ove države ne učestvuju u "mimohodu" u Zagrebu, odnosno još jednom obeležavanju i slavljenju zločina Hrvata u pogromu i progonu svojih 250.000 državljana, "krivih" jer su Srbi.

07. 08. 2025. u 10:18

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda