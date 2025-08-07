PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE

U MORU pritisaka, koji se završavaju "vešto kamufliranom" cenom da će biti onemogućeno zatvaranje puta ka EU, Crnoj Gori je ovih dana stigla još jedna protestna nota, "izazvana" odlukom ministra vojnog Dragana Krapovića, da vojnici iz ove države ne učestvuju u "mimohodu" u Zagrebu, odnosno još jednom obeležavanju i slavljenju zločina Hrvata u pogromu i progonu svojih 250.000 državljana, "krivih" jer su Srbi.