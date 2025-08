VUČIĆ IZNEO NOVE INFORMACIJE O STANJU MINISTRA GLIŠIĆA: Mnogo je bolje nego pre dan i po, govori i pomera desnu ruku i nogu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je večeras nove informacije o ministru Darku Glišiću koji je doživeo moždani udar.

Foto: Pink Printskrin

Kaže da je Darko Glišić, uslovno govoreći, dobro.

- Mnogo je bolje nego pre dan i po. On govori, mada još to nije potpuno normalno, ali je divno što govori i pomera i desnu ruku i desnu nogu, što su velike promene. Dobro je da je on mogao da kaže od kada se osećao loše i kako je do toga došlo. Na skeneru se videlo da je došlo do cepanja vratne arterije i onda je ona pravila hematom u mozgu dok se nije zgrušao i napravio moždani udar. Srećom se dogodilo u studiju nedaleko od bolnice - rekao je Vučić.

Ističe da je potrebno rešiti kako da se radi kada neko živi u udaljenom mestu.

- Moramo hitnu službu da opremimo helikoterima - naveo je on.

Kaže da je na vezi sa porodicom Glišić i Darkovim sinom, te da su oni zabrinuti.

- Suviše je to teška intervencija da bih smeo da izlazim sa zaključcima, ali sam preneo šta su mi lekari rekli - rekao je Vučić.