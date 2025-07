KOLIKO JE OPŠTINA U BiH SA VEĆINSKIM SRPSKIM STANOVNIŠTVOM? Vučić srušio separatističke snove DŽaferovića i Ugljanina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer o situaciji u Novom Pazaru.

Foto: Printscreen

Istakao je da se uvek trudio da popravi odnos između Srba i muslimana, te istakao da se i ulagalo u mesta u kojima najviše žive.

- Najskuplja škola koju smo izgradili u Sjenici, sa sve bazenom olimpijskih razmera, da ne pričamo o svim drugim stvarima, Kliničko-bolnički centar Novi Pazar, putevi kao put Tutin-Novi Pazar - naveo je on i dodao da se grade putevi ka Novom Pazaru.

Kaže da Pazar dve ulice ne može da asfaltira od svog novca, već ne može bez pomoći države.

- Neću da govorim šta smo sve uradili na Pešterskoj visoravni i o mnogim stvarima koje ni Tito nije uradio.Trudili smo se da pokažemo ne samo poštovanje, nego i ljubav i prema Bošnjacima i Srbima, ne razdvajajući ih na bilo koji način. Ekstremisti su počeli da koriste blokadere i studente za sprovođenje najgore anti-srpske politike, a za to je kriva i politika. politika svih nas, i pojedinih ljudi koji sede u Vladi. Neću više to da krijem, ti ljudi su uvek podsticali mržnju prema srpskom narodu, dodvoravajući se tom delu ekstremističkog biračkog tela, očekujući od njih podršku, a istovremeno uvek čeznući za to da uzmu što više para iz Beograda, jer Pazar od svog novca ne može ni dve ulice da asfaltira, sve to stiže sa strane našom dobrom voljom. Da stvari postavim sasvim jasno, kao što sam to govorio u nekim drugim čisto srpskim etničkim sredinama. Sramno je bilo posmatrati ove slike i napade na policiju - rekao je Vučić.

Ističe da postoje dvostruki aršini i da niko od muslimanskih političkih političara se nije oglasio da osudi psovanje Isusa Hrista i psovanje srpske majke.

- Nije problem da vi imate neke budale, problem je što to niko ne sme da osudi. Što imaju dvostruke aršine. Kada god bi neko spaljivao Kuran bilo u Francuskoj ili Danskoj, uvek sam to osuđivao, i kao predsednik i premijer. Da je neko psovao bošnjačku majku u javnom etru, bio bih prvi koji bi to osudio i tražio hapšenje tog lica. Problem je što niko od bošnjačkih političkih stranaka, koji bi da uživaju uz šofera, sekretaricu, i sve finansijske blagodeti koje imaju zbog Beograda, a ne zbog Pazara, se po tom pitanju nije oglasio, i to je jedna velika sramota. Što se tiče blokadera, oni su sramota po sebi - kazao je on.

U Novi Pazar je iz cele Srbije krenuo ukupno 71 blokader.

- Nisu stigli do trocifrenog broja. Biće i budala iz Užica koji će da dođu. I njih će biti možda trocifren broj, možda dođu do 120, 130. Nemaju više šta da rade, ne znaju šta će sa sobom - kazao je on.

Vučić je rekao da su uhapšeni oni koji su primenjivali nasilje nad pripadnicima policije.

- Sva lica koja su u neredima učestvovala biće privedena poznaniju prava. Onima koji misle da su jači od države, moram da ponovim na miran način. Nisam se uzbuđivao kada je Džaferović dolazio i dogovarao sa glavnim organizatorom Sulejmanom Ugljaninom, ovo drugo su pomagači, podstrekači, prećutkivači i ništa više od toga. Kada su dolazili i optuživali srpsku državu za fašizam, valjda zato što smo ne znam šta uradili, a u 13 godina nisam lošu reč izgovorio o Bošnjacima. Oni su, na sve moguće načine, pokušali da izazovu sukobe i moju reakciju. Ja sam ćutao i tada, ali sada ću reći da - "ako ti ne razumeš da pričama o otcepljenju Sandžaka, kako vi kažete ili Raške oblasti, kako mi Srbi kažemo, nanosiš neko dobro svom narodu, praviš ogromnu grešku. Najveći deo Srba bi te sa oduševljenjem poslušao i rekao - pa ti imaš 3 opštine sa većinskim muslimanskim stanovništvom, pritom u Pazaru više od pola opštine su srpska naselja i sela. 68 opština u Bosni i Hercegovini je sa većinskim srpskim stanovništvom, ne znam šta hoćeš i tražiš, nikom to ne treba" - rekao je Vučić.

Srbija poštuje integritet BiH i očekuje poštovanje prema njoj.

- Pokažite malo poštovanja prema Srbiji, pravoslavnoj braći i sestrama, nemojte da vređate Hrista, jer mi nikome nećemo dozvoliti da vređa proroka Muhameda. Nemojte da psujete srpsku majku, jer mi nećemo dozvoliti da u javnom prostoru neko psuje bošnjačku majku - naveo je Vučić.

- Toliko je smešno i glupo misliti da mogu da pobede državu. Postoje tri stvari sa kojima se ne sme igrati, a to su vatra, voda i država - kazao je Vučić.