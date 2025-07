ISTE VELIKE SILE UVEK TRAŽE ISTO DA SRBIJA BUDE SLABA Vučić: Zato Bećirović za zločine optužuje Srbiju i mene

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer pšoručio je da ne sluša budalaštine nepismenih pevačica i pevača.

- Ne slušam budalaštine od nepismenih pevača i pevačica, ovde pričamo o nečemu što je mnog oozbiljnije. Pogledajte kada Pašić traži izlaz na more, jer je Srbija to zaslužila. Šta Englezi rade, evo ti Đakovica, samo da ne dobiješ izlaz na more. Uvek gledajte koje velike sile i traže kako moramo da se povinujemo njihovoj volji, da budemo slabiji i ekonomski, da ne rastemo, jer ako se ne prilagođavamo, uvek ćemo biti remetilački faktor. I oni ulažu novac u vojnu idnustriju i opet se muče sa Srbijom i mislili su da smo na kolenima i da nećemo se podići. Pogledajte Bećirovićev govor, za mene je neverovatno da govori o 4 genocida, da ne poverujete šta sve morate da slušate. Ali da sve to koristi da napadne mene, ali ja prećutim, pametnije je. Međutim svaki put vi vidite da oni imaju dodatan kompleks.

- Oni nisu čak optuživali Republiku Srpsku, nego Srbiju. Sve njegove optužbe tiču se Srbije prema Srbiji imaju 2 razloga. Prvi je što ne mogu svojim biračima da objasne da ne mogu da izađu na kraj sa malenom Republikom Srpskom, drugi razlog je što pričaju da je "vreme za drugo poluvreme, jači smo od ovih iz šumske, jedino ova smrdija ovaj ludi Vučić, da ne uskoči tu, to je jedini problem je samo da ludi Vučić ne iskoči tu". Oni proizvode mržnju prema Srbiji, on laže da je Srbija izvela napad u Srebrenici, lažem da postoji presuda, sve lažeš i tumačiš pogrešno. Ta taktika te propagadne je, šta god mi slažemo, nastavićemo. Kao "eno ga Vučić sa puškom u Sarajevu".