ŠEŠELJ: Neuspeh blokadera na Vidovdan

PREDSEDNIK Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da su blokaderi današnjim protestom na Vidovdan doživeli neuspeh.

-Blokaderi su pukli, nema nikakve sumnje. I ovo što se okupilo sad na Slaviji govori da su zaista pukli, jer su 15. marta su imali preko 100.000 ljudi. Večeras ih nema više od 20.000 do 40.000 ljudi, možda maksimalno 60.000, ali i ne i preko toga, rekao je Šešelj za Tanjug.

Očekuje, kako kaže, da će na protestu doći do incidenata, jer je blokaderima potreban incident.

-Oni misle da će tim incidentom ponovo da motivišu masu građana da se odazovu i protestuju. Greše, jer je to građanima odavno dosadilo. I građani su shvatili šta je u pozadini. Mnogi su verovali u to. Pobunili su se mladi ljudi zbog nepravdi u društvu, zbog ovoga ili onoga, nije tačno. Pobunili su se izdajnici jer su dobili pare iz inostranstva da iznutra ruše Srbiju. To je sad svima jasno. I narod neće da se ruši Srbija, narod neće da se obustavlja proizvodnja, narod hoće da fabrike rade. Da se plate primaju što redovnije. Da plate budu što veće, istakao je Šešelj.

Dodao je da svi "srpski neprijatelji" podržavaju proteste.

-Svi srpski neprijatelji njih podržavaju i Hrvati i bosanski muslimani, i šiptari i svi drugi. Naši neprijatelji žele da razruše Srbiju kao državu i da je svedu na što manju meru. Naši neprijatelji žele da Kosovo od Srbije bude definitivno otcepljeno. Da otcepe Vojvodinu, da otcepe Rašku oblast. I da idu dalje dokle mogu, naglasio je Šešelj.

Prema njegovim rečima biti radikalan znači zahvatitu suštinu, a kod blokadera to ne postoji, već, kako ističe, čist ekstremizam.

-Kod njih ne postoji radikalizam, nego ekstremizam. Njih suština ne interesuje. Svakog bunta na određen način se moramo plašiti. To je čisto ljudski, jer se u svakom trenutku može desiti incident i krvoproliće. A svi želimo da izbegnemo to krvoproliće. Niko ne želi da se to desi. Mada njihove vođe, njihovi šefovi iz pozadine na tome insistiraju, naglasio je Šešelj.

