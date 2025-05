ISTRAŽIVAČI Centra za društvenu stabilnost prisustvovali su svečanoj paradi u Moskvi, koja je obeležila 80 godina od pobede nad nacizmom i fašizmom.

Foto: Printskrin

Parada, koja je okupila predstavnike mnogih zemalja i istaknute ličnosti, bila je prilika da se oda pošta onima koji su se borili za slobodu i mir u Drugom svetskom ratu.



On je istakao značaj kneza Vladimira kao ključne figure u formiranju ruske nacije i njene duhovne tradicije, koja je imala veliki uticaj na razvoj ruskih i svetskih istorijskih tokova.

– Knez Vladimir je rođen 958. godine, a živeo je do 1015. godine. On je okrstio čitavu Rusiju, odnosno Kijevsku Rusiju. Njegova vladavina trajala je od 978. do 1015. godine. Pod njegovom vlašću Rusi su primili hrišćanstvo. Njegove mošti nalaze se u Kijevu, dok se sam spomenik nalazi između Kremlja i crkve Hrista Spasitelja, na veoma značajnom mestu- reči su Obrkneževa.

Ovaj događaj je ponovo podsetio na duboke istorijske veze i važnost očuvanja mira i stabilnosti na globalnom nivou.

U narednom periodu, na Instagram profilu CZDS biće objavljivano još ovakvih reportaža o kulturno-istorijskim i duhovnim spomenicima Moskve.