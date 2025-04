VUČIĆ SE HITNO OGLASIO IZ AVIONA: Stigla mi je fantastična vest od Đorđe Meloni (VIDEO)

ODRŽAVANjE rezultata brzo će razoriti emotivnu vezu. Počinje sasvim nevino, ali se završava ogromnim svađama, sa puno ogorčenosti i dosta neprijateljstva. Najgori deo? Ljudi to rade ni ne znajući koliko je štetno za odnose. Zašto je "držanje rezultata" tako nezdravo? Zato što ne dodeljujemo bodove za ljubav, ljubaznost ili velikodušnost. Takođe imamo tendenciju da primećujemo negativnosti poput: „Pet puta sam oprala sudove, a on je to uradio samo jednom“, a ne „Pokupio je stvari sa hemijskog čišćenja umesto mene, a da ga nisam pitala“. Ali postoje načini da zaustavite lošu naviku i više cenite ljubav.