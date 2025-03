UNIVERZITET U BEOGRADU SE SETIO DA POSTOJE ZAKONI Brnabić: "Kada dođe do plata - sve legalisti"

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na komentare opozicionih medija vezano za neisplaćene plate profesorima Univerziteta.

Foto: N. Skenderija

- Univerzitet u Beogradu se setio da postoje zakoni, ali samo oni koji se tiču njihovih plata. Što se tiče njihovih obaveza ne postoji ni Ustav Republike Srbije, a još manje zakoni. Već četiri meseca krše Ustav diskriminišući studente. Uskratili su sva prava studentima koji ne žele blokade i žele da uče. Već četiri meseca gaze Zakon o visokom obrazovanju, a Zakon o studentskom organizovanju im služi kao otirač. Međutim, kada dođe do plata - sve legalisti! Samo da objasne ljudima kako je to zakonito da deliš plate, a ne radiš. U kom zakonu to piše? - izjavila Brnabić na društvenoj mreži Iks.