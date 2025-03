NISU GA OMELI: Ministar Mali 10 minuta izlagao o zakonu - Dok je opozicija sve vreme divljala

U SKUPŠTINI Srbije u toku je sednica redovnog prolećnog zasedanja. Opozicija tokom čitavog dana u Skupštini Srbije pravi haos - gađali su ministre, bavali dimne bombe, palili baklje... Povređene su dve narodne poslanice iz redova Srpske napredne stranke.

Foto: Printskrin

Ministar finansija na kraju sednice održao je desetnominutni govor, dok je opozicija divljala i urlala on je govorio:

"Dragi građani Srbije,



Danas ste imali priliku da vidite primer divljaštva kakvo nikada do sada nije viđeno u našoj zemlji, niti u Narodnoj skupštini. Ovakva slika Srbije nikada nije otišla u svet, sve do danas. Na radost Aljbina Kurtija, Rokefelera, USAID-a i svih drugih koji ih finansiraju, ovo se nije desilo ni u jednom prethodnom periodu.Danas su na nas bacali suzavce i šok-bombe, polivali su nas raznim stvarima, ali uprkos tome, nastavili smo sa radom. Rad je ono što čini Srbiju jačom i obezbeđuje bolju budućnost svim građanima naše zemlje.Predstavnici opozicije danas nisu glasali za Zakon o visokom obrazovanju, odbili su da ga podrže, tako smo svi videli njihovo pravo lice. Ipak, uspeli smo da izađemo u susret zahtevima poštovanih studenata i ispunimo njihov četvrti zahtev. Taj zahtev je bio da se za visoko obrazovanje izdvoji 18 milijardi dinara kako bi se povećale plate svim zaposlenima, a školarine smanjile za 50%. Uprkos tome što predstavnici opozicije nisu podržali ovaj zakon, mi ćemo se boriti da se on usvoji. Kao što smo obećali, nastavićemo da radimo na njegovoj implementaciji i nadamo se da će Narodna skupština u narednim danima usvojiti ovaj zakon. Rad pobeđuje!

