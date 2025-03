U SKUPŠTINI Srbije u toku je sednica prvog prolećnog zasedanja. Predložen je dnevni red sa 62 tačke, među kojima su i četiri zakona iz oblasti obrazovanja, uključujući izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kao i predlog zakona o povoljnim stambenim kreditima za mlade.

Foto: Printscreen

Jovanov: Neka ostane zabeleženo da su menjali vuvuzele međusobno

- Ajde što ometaju govornika, ali stvarno stvara mučninu ovo što gledamo. Neka ostane zabeleženo da su menjali vuvuzele međusobno - rekao je Milenko Jovanov.

- Poznat je Dragan Đilas kao cicija, neće svakom da kupi po vuvuzelu, nego dele. Ovo je njihovo najbolje znanje i umeće - dodala je Brnabić.

Šešelj: Labuđi pev prozapadne opozicije

Brnabić: Nimalo ih nije sramota što je njihov lider suzavcem isprskao koleginicu

- Nimalo ih nije sramota što je njihov lider Miloš Jovanović suzavcem isprskao ženu narodnu poslanicu - njegovu koleginicu. A biće vas sramota. Kakvi ste! Jad i beda, sramota ove Skupštine, u kojoj su najveći sedeli i branili interese građana. I doživesmo da imamo šefa poslaničke grupe koji prska sprejem poslanicu. I umesto da se pokrijete po ušima, vi nastavljate, duvate u vuvuzele - kazala je Brnabić.

Predsednica Skupštine: Lidere opozicije da obavestim da im je stigla podrška od OVK

- Lidere opozicije da obavestim da im je stigla podrška od OVK na društvenim mrežama, da im je OVK napisao - Srbija gori. Na njihovu i vašu žalost - Srbija ne gori, Srbija će pobediti, Srbija radi i Srbija će se izboriti za sve svoje građane. Srbija će sačuvati svoje institucije. U inat vama i OVK, mi nastavljamo da radimo - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabić: Možete da unesete tri puta veće vuvuzele - mi nastavljamo da radimo

- Da obavestim građane da su uneli nove vuvuzele. Možete da unesete tri puta veće, neće uspeti da sprečite da udvojimo izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, Kurtijevi sledbenici. Jaja su bacili toliko da je 100 porodica moglo da se prehrani nedelju dana. Ni nastavljamo da radimo - istakla je Brnabić.

Šiptarski teroristi slave haos u Skupštini

Vučević: Ovo je čist politički terorizam

Mali poručio: Nećemo stati

- U Srbiji se u poslednjih 12 godina desilo nešto što nije prethodnih 67 godina. Izgradili smo 589 kilometara, trenutno gradimo novih 505 kilometara u Srbiji brzih saobraćajnica i autoputeva. To je život za građane Srbije. Da ne zaboravim u petak je Zavod za statistiku objavio, prosečna plata je u decembru bila 926 evra, potpuno smo u dinamici da u decembru sledeće godine prosečna plata bude 1.000 evra, kao što smo i obećali. Danas je prosečna penzija 326 evra, a bila je 202 evra dok su ovi koji divljački rasturaju Skupštinu vodili ovu srbiju. Od 1. januara krenuli smo i sa povećanjem minimalne zarade, treću godinu za redom. Danas je minimalna zarada 53.529 dinara, u njihovo vreme bila je 15.700 dinara. Takođe, u njihovo vreme svaki četvrti građanin bio je bez posla, stopa nezaposlenosti bila je 25, 9 odsto. Danas je nešto malo iznad 8 odsto. Stopa zaposlenosti je rekordno visoka. Imamo rekordne devizne rezerve i stabilan kurs. Nećemo stati, to su stvari koje menjaju Srbiju, podizanje životnog standarda, dalja izgradnja putne infrastrukture, svega onoga što podiže kvalitet života - kazao je ministar Mali, koga su poslanici opozicije gađali brašnom.

Brnabić: Gađali ste srpsku trobojku šok bombama i jajima

- Pored srpske trobojke udarila je šok bomba i jaja. Srpsku trobojku ste gađali, ali dao je bog, niste je pogodili. Zaštitili smo srpsku trobojku. Imate li još nešto što ste spremili da nas napadnete? Sledeći put smislite nešto inventivnije. Radimo, radimo...Vi gađajte, ali nećete nas zaustaviti i blokirati institucije ove zemlje. Samo napred - kazala je Ana Brnabić.

Mali objavio moćnu poruku iz Skupštine Srbije

Brnabić razvila zastavu Srbije: Ovo je naš odgovor

- Naš odgovor na Kurtijevu politiku biće ovo - poručila je predsednica parlamenta, koja je razvila srpsku zastavu.

- Te terorističke fore vam neće proći. Mi ćemo se boriti i za studenta u blokadama i one koji nisu. Studenti u plenumima pogledajte koliko je opozicija uprla da se ne usvoji četvrti zahtev studenata. Mi se bre borimo za Srbiju. Ne borimo se za milijarde, kao vi. Danas se borimo za studente koji su u plenumima. Na kraju će ova Skupština glasati da se usvoje izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju - rekla je Brnabić, koja je poručila da su oni tu da prime udarce za građane.

Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog haosa u Skupštini

Opozicija opet pravi haos

Opozicija je ponovo tokom rasprave počela da baca dimne bombe i jaja ka stolu gde sedi predsednica Skupštine. Opozicija gađa dimnim bombama i jajima predsednicu Skupštine i ministre. Opozicioni poslanici su ustali sa svojih mesta, zvižde i bacaju jaja i dimne bombe.

- Nasilnici i teroristička banda koja hoće da blokira rad institucija. Kada ćete naučiti da će Srbija nastaviti da radi, nećete sprečiti usvajanje Zakona o visokom obrazovanju i ispunjavanje studentskih zahteva i otvaranje tržišta Afrike za naše privrednike. Ajte još malo da vidi Srbija šta umete i želite. Ne može Kurti biti ponosniji. Mi radimo dalje - poručila je predsednica Skupštine.

Brnabić: Nejasno mi da je ova opozicija toliko protiv studenata

- Nejasno mi je da je ova opozicija toliko protiv studenata, samo da ne usvojimo ovaj zakon. Gde vam je politika? Vuvuzele, nasilje, mržnja - prokomentarisala je kratko Brnabić.

Mali: Izdvajanje iz budžeta za visoko obrazovanje 18 milijardi dinara

- Povodom novog Zakona o visokom obrazovanju, želim da kažem da je 18 milijardi dinara izdvajanje iz budžeta. To je bio zahtev studentata. Deo tog novca će se iskoristiti za smanjenje školarine, kao i rashode zaposlenih. Više prava upravljanja ići će onima koji su iz visokoškolskih ustanova - naveo je Mali.

Vučić gost Nacionalnog dnevnika

Predsednik Aleksandar Vučić će večeras biti gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink u 18 časova i 30 minuta.

Brnabić: Možete da pištite i vrištite, mi ćemo nastaviti da radimo

- Dok sam ja na čelu Skupštine možete da pištite i vrištite, a mi ćemo nastaviti da radimo. Pomirite se sa tim - poručila je Brnabić.

Opozicija gađala Skupštinu jajima

Jovanov: Skupštinu pretvorili u bojno polje

- Narod Srbije ima prilike da vidi kako ono za šta se zalaže opozicije izgleda. Danas se na dnevnom redu nalazi četvrti zahtev studenta, ali oni nisu glasali za to. Oni su izabrali da Skupštinu pretvore u bojno polje, na radost onog koji je ovo uveo u politiku, na radost Aljbina Kurtija. Koliko su jadni i bedni da iskopiraju Kurtija, ali od ranije. Ovi ljudi ne predstavljaju više nikoga. Od njih su se ogradili studenti, građani koji protestuju protiv nas. Ovo je njihova osveta, studentima koji ih neće, Srbiji koja ih neće. Osveta onih koji neće da institucije rade. Je li ovo institucija? Ko je sprečava da radi svoj posao? Oni! Kao što nisu dali ni Tužilaštvu u Novom Sadu. Onda se ponovo postavlja pitanje - zašto? Zato što kada se ispune studentski zahtevi, oni više nemaju nikakvu ulogu. Tog momenta oni se suočavaju sa sobom i svojim ništavilom. Ovoga dana da se održe izbori, oni ne bi prešli cenzus. Da bi sprečili sopstvenu nebitnost oni su u stanju da ovu instituciju survaju u propast. Ovo su ljudi koji su govorili o građanskom ratu? Danas su doneli baklju, suzavac, danas je Miloš Jovanović prskao sprej u oči poslanici SNS-a. Znam, građani, da biste najviše voleli da se sa ovim ljudima obračuna, kao sa ološem. Da odgovorimo na bilo kakav drugi način, odgovorili bismo kako oni žele. Želim da kažem - nećete uspeti, nasiljem se neće postići ništa. Drugo, malo mi je čudno da nam pretite nasiljem, a onda kao zečevi pobegnete, dva dana se tresete od onoga što ste umislili da je predsednik Vučić rekao - kazao je Jovanov.

On je poručio da će Skupština nastaviti da radi.

- Mi ćemo da radimo i mi ćemo da raspravljamo i danas i sutra o važnim predlozima zakona. Mi ćemo, mladi ljudi, da vam omogućimo da kupujete nekretnine. Nama je bitno da pokrenemo taj točak, nama je bitno da se ratifikuje sporazum sa Egiptom i da uđemo na afričko tržište. Zato ćemo da ostanemo i pored halabuke. Važno nam je da nam Narodna banka ispuni ono što je predložila, da se ogranične kamatne stope. Šta oni znaju? Baš ih briga. I nas čeka mnogi važan period posle svega ovog. Posle ovoga glasaćemo za novu vladu. Njima je ključno da budu ministri u vladi. Prelazne vlade biti neće i nijedan ovaj poslanik, i da nekim čudom dođe do toga, nijedan poslanik glasati neće. Oni hoće da na aktivizmu studenata postanu ministri. Ali za njih više nema mesta nigde. Ono što nas očekuje jeste izbor redovne vlade, koja će nastaviti da razvija Srbiju. Ti ljudi nemaju mesta u ovoj vladi, možda imaju u toj njihovoj prelaznoj, koju bi izglasao plenum. Isto su radili i 2023. i 2024. godine. Naša vizija je da ljudi znaju da ne podržavaju istu politiku ali da se ne hvataju za gušu. Ova njihova Srbija, Srbija progona, ta nasilinička Srbija će nestati kada oni nestanu sa političke scene - rekao je Milenko Jovanov.

On je govorio o štrajku u prosveti.

- Da nastavnici shvate da imaju prava na politički stav, ali da nemaju prava da ostave dete sa četiri slova azbuka. Moraćemo da pronađemo način kako ćemo da premostimo sve mesece nerada. Nama je stalo da studenti završe fakultete. Njih nije briga da li ćete ikada završiti fakultete, da protestujete i blokirate jer je to način da oni žive. Kada ste rekli da damo sva dokumenta za nadstrešnicu, dobili ste. Podignuta je danas i optužnica za pad nadstrešnice. Šolakovi mediji su objavili mišljenje strušnjaka koji kažu da bi ta nadrstrešnica pala i da to nema veze sa korupcijom već nemarom. Mi ćemo danas raspravljati i glasati da se vaš četvrti zahtev ispuni. Nema tragedije na koju se nisu nakačili. Srbija neće stati ma koliko se oni trudili. Srbija će nastaviti politiku predsednika Vučića. Neće nas vratiti, ma koliko para upumpali. Neća Srbija biti jedina liberalno-fašistička zemlja, ma koliko oni hteli - poručio je Jovanov.

Ministar Mali: To divljaštvo nikada nisam doživeo

Reakcije na divljanje opozicije

Vučić obišao povređenu poslanicu: Pobediće Jasmina, pobediće Srbija

Brnabić se guši od suzavca: Nemile scene iz Skupštine

Na predsednicu parlamenta poslanici opozicije su bacili suzavac, od koga se ona gušila.

Brnabić: Vi ste teroristička banda

- Dok je poslanik Života Starčević pričao o ispunjenju četvrtog studentskog zahteva, narodna poslanica Marinika Tepić je sve vreme čegrtaljkom ometala njegov govor. Želim da iskoristim priliku da pokažem da ste postali heroji Aljbina Kurtija i šiptarskih medija. Kurti je zadovoljan, nadam se da ste i vi. To samo govori ko se bori za Srbiju, a ko protiv. Vi ste postali teroristička banda - kazala je Brnabić.

Ona je istakla da se to sve desilo zato što opozicija želi da dođe na vlast.

- I još jednom preko leševa, ništa vam nije važno. A samo je trebalo da smislite politiku, da imate plan i program, da imate viziju za Srbiju i da tu viziju ponudite građanima Republike Srbije - poručila je Brnabić poslanicima opozicije.

Vučić će posetiti poslanicu Obradović

Predsednik Vučić je na putu da poseti poslanicu Obradović koja je imala moždani udar i bori se za život - rekla je predsednica parlamenta.

- Desi li se nešto Jasmini Obradović pokrenuli ste nešto što do sada nikada nije viđeno. Sram vas bilo, teroristička bando - kazala je Brnabić.

Ministar Mali pogođen pirotehničkim sredstvima

Skupština će raditi do 18 časova

Predsednica parlamenta najavila je da će Skupština danas raditi do 18 časova, kao i da će poslanici rad nastaviti sutra.

Brnabić pozvala poslanike vladajuće koalicije da nakon 18 časova ostanu i počiste haos koji je napravila opozicija.

- Molim sve narodne poslanike da ostanu u skupštini posle kraja današnjeg rada i da mi počistimo ovaj nered. Nisu ove žene krive i dužne da čiste vaša jaja, suzavce i dimne bombe! Mi ćemo to počistiti. Ionako čistimo za vama već 12 godina pa ćemo i danas - rekla je.

Pozlilo poslanici Sonji Ilić, trudnici u osmom mesecu

Poslanici Sonji Ilić, trudnici u osmom mesecu, pozlilo je zbog šok bombe i suzavca.

Brnabić: Zvezde se Kurtijevih medija

- Zvezde ste medija Aljbina Kurtija. Njegovi ste sledbenici. Uspeli ste. Biće verovatno sutra jedno veliko hvala od strane Aljbina Kurtija - poručila je predsednica Skupštine poslanicima opozicije.

Poslanici SNS razvili zastave: Odgovor na divljaštvo opozicije

Poslanik Zeleno levog fronta ne da Bajatoviću da govori

Poslanik iz Zeleno levog fronta prekidao je Dušana Bajatovića dok je govorio.

- Nećeš ti pričati. Ne može da priča Bajatović - uporno je ponavljao.

- Vidite kako bi oni kada bi došli na vlast tukli i ućutkivali druge - kazala je Ana Brnabić.

Sramne scene iz parlamenta: Ovako opozicija divlja

Brnabić: Poslanica Obradović imala moždani udar - bori se za život

- Jasmina Obradovi na koju ste bacili šok bombu imala je moždani udar i u životnoj je opasnosti. Zbog vas se žena bori za život - rekla je Ana Brnabić. Više o tome OVDE

Brnabić je obavestila javnost i da je poslanica Jasmina Karanac zadobila teže telesne povrede zbog udarca šok bombom.

- Neka je Srbija videla kakvi ste. Neka kaže neko gospodinu sa vuvuzelom da mu je koleginica u životnoj opasnosti. Neljudi! Ovako branite zakon o visokom obrazovanju. Toliko vam je stalo do studenata. Je li vam ovo novi 5. oktobar? Neće uspeti! Propala vam je obojena revolucija - kazala je predsednica parlamenta.

Siniša Mali o kreditima za mlade

- Ono što je veoma važno - krediti su raspoloživi svima, nema ograničenja kada je broj kvadrata ili cena nekog stana u pitanju. Nekretnine možete da kupujete u bilo kom gradu - rekao je ministar Mali.

- Od 1. marta idemo sa povećanjem plata u prosveti za pet odsto. U ovoj godini preko 22 odsto povećanje plata za prosvetara - kazao je ministar Mali.

- Radujem se raspravi i očekujem da ćete predložene zakone i usvojiti - izjavio je Mali.

Brnabić: Nećete nas zaustaviti nikada, ljubimci Aljbina Kurtija

- Nećete nas zaustaviti nikada, ljubimci Aljbina Kurtija. Ponosite se sobom, jeste zadovoljni? Možete samo da nas ubijete da bi nas sprečili da se borimo za Srbiju. Ništa nam ne možete - poručila je Brnabić i dodala da nikada mržnja i nasilje neće pobediti.

- Dobro je da ste pokazali pravo lice i namene. Ova jaja koja ste bacali, bolje da ste odneli nekoj porodici - rekla je Brnabić.

Opozicija pravi haos

Skupština je usvojila dnevni red u celini

Predsednica Skupštine je konstatovala da je usvojen dnevni red u celini.

Jovanov: Opet teror manjine

Poslank Milenko Jovanov rekao je da SNS zahteva povlačenje tačke 62 - one o poverenju predsednici Skupštini Srbije Ani Brnabić - sa dnevnog reda.

Jovanov je, govoreći o ponašanju opozicije, rekao da je opet reč o teroru manjine.

- Legitimitet vlade je kao švedski sto - malo može, malo ne može. Meni je jasno sve ovo, toliko je ljudi poslalo poruku - da ne želi sa njima, pa čak ni da ruše nas. Toliko se ljudi ogradilo od njih, toliko im je ljudi poslalo poruku da ne želi da stoji na ulicu. Možete misliti koliko su omraženi - rekao je Jovanov. - Šolakovi mediji su objavili da bi nadstrešnica pala u svakom slučaju, te da je pala zbog nemara a ne zbog korupcije. Sad je stigla vest da je podignuta optužnica zbog nadstrešnice, dakle institucije rade svoj posao. Oni neka rade šta hoće, ionako više nikog ne predstavljaju, sem sami sebe - kaže Jovanov.

Brnabić odgovorila Mariniki: Tražite da na dnevnom redu bude tačka za koju niste glasali

Marinika Tepić rekla je predsednici Skupštine da "nema pojma da vodi sednicu".

- Mi smatramo da je ova vlada pala - navela je Tepić i, kako kaže, "upozorava da ne uvode ministre". Ona navodi da se traži da ostane samo jedna tačka dnevnog reda, a to je ispunjenje četvrtog studentskog zahteva.

- Tražite da na dnevnom redu bude tačka za koju niste glasali. Ministri moraju da uđu da bi obrazložili - odgovorila je predsednica parlamenta.

Lazović potvrdio: Cilj opozicije prelazna vlada

Radomir Lazović rekao je u svom monologu, a nakon što ni opozicija, a ni on nije glasao za izmene zakona kojim se ispunjava četvrti studentski zahtev, da je cilj opozicije prelazna vlada. Dakle, ovim je potvrdio da njima nije cilj da podrže studente, niti su im bitni životi ljudi nastradalih u tragediji u Novom Sadu, već isključivo fotlje.

Poslanici opozicije nisu glasali da se na dnevi red stavi zakon kojim se ispunjava četvrti zahtev studenata

Poslanici iz redova opozicije nisu glasali da se na dnevni red stavi zakon kojim se ispunjava četvrti zahtev studenata.

Opozicija već pravi haos

Poslanici opozicije počeli su da divljaju u Skupštini. Lupaju, viču, zvižde, dok govori poslanik Nebojša Bakarec.

Istakli su i transparente sa natpisom "ruke se vam krvave". Opozicioni poslanici sve vreme galame, i tokom obraćanja predsednice parlamenta.

Himna na početku

Na početku sednice intonirana je himna Bože pravde.

Sednici prisustvuje 198 poslanika, konstatovala je predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Pošto je reč o početku redovnog prolećnog zasedanja, poslanike je dočekala Garda ispred Doma narodne skupštine, kao i crveni tepih.

Dnevni red

Predlogom izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju predviđeno je da školarine studentima budu umanjene za 50 odsto, dok Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti predviđa učešće od samo jedan odsto i subvencionisanje kamate u prvih šest godina otplate kredita.

Predloženo je da parlament razmatra i predloge za izmenu i dopunu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Na dnevnom redu je i set finansijskih zakona, među kojima je i Predlog zakona o zaštiti finansijskih korisnika finansijskih usluga kojim se ograničavaju kamatne stope na gotovo sve vrste kredita.

Pred poslanicima je i više sporazuma, kao i ugovora o potvrđivanju kreditnih aranžmana za finansiranje pojedinih infrastrukturnih projekata, a na dnevnom redu je i dokument o dobijanju prvog dela pomoći iz Reformske agende Srbije sa EU od 112 miliona evra.

Predloženo je da se raspravlja i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Poslednja tačka predloženog dnevnog reda je predlog za razrešenje predsednice Narodne skupštine, Ane Brnabić, koji je podneo 41 poslanik opozicije.

Na sednici treba da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, a kako je rekla predsednica Skupštine Ana Brnabić, to će biti učinjeno pošto se završi rasprava o svim tačkama dnevnog reda.

Brnabić je ranije izjavila da je na dnevnom redu mnogo važnih tačaka za građane, mlade i privredu zemlje i istakla da očekuje da će predstavnici opozicije učestvovati u radu, dodajući da je to njihova obaveza prema građanima.

Većina opozicionih stranaka najavila, je međutim da neće učestvovati u radu sednice navodeći da smatraju da prvo treba ispuniti zahteve studenata u blokadi - DS, NADA, Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, a neke od njih su najavile da će imati određenih aktivnosti u parlamentu, ne precizirajući kakvih.

Poslednja sednica Skupštine Srbije održana je 27. novembra prošle godine, kada je usvojen budžet za 2025.

Poslanici opozcije tada su pokušali fizički da spreče početak rasprave kada su u salu ušli članovi Vlade, a Brnabić je uprkos pokušaja opstrukcije rada uspela da otvori raspravu u načelu i pojedinostima po dnevnom redu i da je zaključi, jer se niko nije javio za reč.