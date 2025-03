PREMIJER VUČEVIĆ O DIVLJANJU OPOZICIJE: Ovo je čist politički terorizam

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije, Miloš Vučević obraća se nakon nemilih scena i najstrašnijeg političkog nasilja antsrpske opozicije u Skupštini.

Foto: Printscreen

- Za mene je ovo vid, zaista neverovatnog ponašanja spreman sam da kažem i tu kvalifikaciju političkog terorizma, jer ovo nema nikakve vezu sa izgubljenim ljudskim životima, nikakvu vezu nema sa bolom koju trpe porodice petnaestoro poginulih ljudi u toj tragediji. Nema nikakve veze ni sa protetsima studenata, nema nikakve veze ni s azahtevima koje su studenti uputili. Nema nikakve veze sa utvrđivanjem kako nam se desilo to što nam se desilo prvog novemra 2024. na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Ovo je čist poliitčki terorizam u želji da nasilno srušite legalno i legitimnu vlast i preuzmete državu bez izbora, odnosno mimo narodne volje i poništite suštinu demokratije, a to su izbori. Da ne dužim, velika su iskušenja, ali će Srbija pobediti. Ne neka politička stranka, ne neka politička opcija, koalicija, ne ni Vlada, ne ni parlamentarna većina, pobediće Srbija, pobediće građani Srbije, pobediće naš narod, pobediće srpski narod gde god da živi jer ne zaborvaite ovo nam rade u trenutku kada nam bulvalno kradu jedan mandat na KiM, jer gospodin Rašić, Srbin samo po imenu i prezimenu, a po opredeljenju kurtijev potrčko na volšeban način dobija glasove albanskih sredina i dobija jedan mandat od deset zagarantovanih srpskoj zajednici u pokrjainskom parlamentu u Prištini, plus imate ovo što nam se dešava oko Dodika, presuda predsedniku RS, suštinska presuda RS i uvod u ono što dugo najavljuju poništavanje Dejtonskog sporazuma. Videli ste odmah iza toga je i Konaković i ne samo Konaković izašao je sa izjavama oko odluke o Brčkom, da preseku RS na dva dela i da i na taj način unize, suštinski ponište Dejtonski sporazum, a onda imamo sve ovo što nam se nažalost dešava u sprksom Parlamentu i bruka i sramota za one koji su to radili, ali bacaju ljagu na celu Srbiju svojim neodgovornim ponašanjem- rekao je Vučević.

Foto: Printscreen

- Bojim se da smo otišli kao društvo predaleko, jer nema odgovornosti i nema prave reakcije na sve ono sa čim se suočavamo. Pošto je dozvoljeno da vičete da ćete ubiti predsednika države ili da govorite, da objavljujete, dozvoljeno je da napadate policajca, dozvoljeno je da blokirate sve što želite da blokirate, dozvoljeno je da profesori zaključaju škole, izbace đake na ulice i na kraju smo došli do toga da je dozvoljeno da narodni poslanici nose suzavce, topovske udare i ne znam ja šta sve od te pirotehnike, ono nismo videli ni na tribinama, mirnije je bilo na derbiju između Zvezde i Partizana nego što je bilo na zasedanju Narodne Skupštine- kazao je Vučević.

- Postavlja se pitanje kako su to oni uneli sve, koja je to organizacija. Na mnogo pitanja ćemo morati dobiti odgovore u narednom periodu, želim dvema Jasminama i Sonji brz oporavak, pre svega nadam se da će Jasmini Obradović koja je u najtežem zdravstvenom stanju biti dobro, ona je majka troje dece, baka i neće mi zameriti što ću reći njen suprug je teško bolestan, ima tešku porodičnu situaciju, žena dolazi na posao jer je birana kao narodni poslanik.

U današnjem divljanju antisrpska opozicija je pokušala da ubije narodnu poslanicu Jasminu Obradović, a povređene su narodne poslanice Jasmina Karanac i Sonja Ilić, koja je u osmom mesecu trudnoće.