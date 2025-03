DAČIĆ ZA "NOVOSTI" O DIVLJANJU OPOZICIJE U SKUPŠTINI: Moraće da odgovaraju

DUGO godina sam i poslanik i akter na političkoj sceni, ali ovakvo divljaštvo, koje više priliči huliganima na stadionima, a koje su nam priredili poslanici opozicije, do sada nisam doživeo.

Foto Tanjug

Još jednom su, ali sada na najbrutalniji način, pokazali da im nije stalo ni do istrage o padu nadstrešnice, ni do porodica nastradalih, niti do studenata i zakona koji su na dnevnom redu upravo zbog njih i univerziteta - poručio je za "Novosti" potpredsednik Vlade i ministar policije Ivica Dačić.

On kaže da je opoziciji stalo jedino do vlasti koje pokušavaju da se domognu na sve načine, "pa i ovim užasnim scenama kojima su obrukali i naš zakonodavni dom i Srbiju i obradovali naše neprijatelje".

- Za ovo neviđeno nasilje u kojima su povređene i poslanice neko će morati da odgovara.