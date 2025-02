SKANDAL: Šolakov dvojac nazvao Srbe iz RS kretenima, Vučića izvređao, pa mu njihov gost zapretio batinama! (VIDEO)

NOVE uvrede izrečene su na račun Vuića od strane Šolakovog dvojca Kulačin-Vidojković, ali ovog puta udarili su na Srbe iz RS, poručujući da su kreteni samo zato što ne misle kao oni.

Foto: Printskrin

- A ova žvalava vucibatina... - počeo je Vidojković.

- On je predsednik svih kretena na teritoriji ne znam celog Balkana očigledno. Oni kažu nema Bosanskih Srba, ima samo Srba, pa nije baš tačno očigledno da postoji nešto što se zove Bosanski Srbi. Da bi to bila naša braća iz RS ponovo, onda morate se ratosiljati onog medveda, koga će možda danas bajdevej uhapsiti, mi ne znamo danas kad se emituje ova emisija izriče se presuda Miloradu Dodiku zbog nepoštovanja ovog visokog u BiH, tako da otkud znam, ali kad ga skinete s grbače i kad postanete normalno demokratsko društvo kao što je Srbija bez Vučića je l' onda ćemo ponovo biti braća, ovako, bojim se da ste vi saučesnici u kriminalu, organizovanom kriminalu, svi vi koji ste došli u Sremsku Mitrovicu. E sad pošto Sremska Mitrovica ti je vucibatino bila zadnja zadnje što si napravio- vređao je Vidojković.

Sada ono što mene zanima a to je koliko on uspeva tim svojim hepeninzima da zadrži to svoje biračko telo koje složićemo se nije malo-pitao je Kulačin- ono bosansko... upao je u reč Vidojković... I plus ajmo da kažemo Srba iz RS- nadovezao se Kulačin.

Potom je gost pomenutog dvojca, Dragoslav Ljubičić iz SDS-a, Vučiću zapretio batinama!