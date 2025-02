"VRLO OPASNO I LUKAVO ZAVIJAJU U OBLANDU PLAN O VOJVODINI KAO REPUBLICI": Vučević o pravoj nameri Ješića, Gruhonjića i dela opozicije

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević naglasio je za Pink televiziju da se nije odjednom pojavilo pitanje otcepljena Vojvodine kod opozicije i da su perjanice toga Goran Ješić i Dinko Gruhonjić.

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ

On ističe da oni koji o tome sanjaju i politički se bore za takav scenario su videli šansu nakon tragedije 1. novembra prošle godine.

- Talasi protesta su za njih prilika da izbace na sto ove projekte. To nema nikakve veze sa tragedijom. Ja koji živim tamo i rođen sam tamo, imam potrebu da ukažem da nije identičan narativ kada imamo ove komplikacije u društvu u Čačku, Valjevu, Nišu, kao što čujemo u Novom Sadu. Oni to ne stavljaju u prvi plan, ali je vrlo lukavo i opasno zavijaju u oblandu sveukupnih zahteva, pa su za eih promena neke federalne Srbije, mogli ste da čujete od autora da je to republika. Sve ono što smo videli sa Crnom Gorom. Manje-više isti scenario. Na popisu 2011. godine su forsirali nacionalno izjašnjenje Vojvođanin. Onda ste videli pre neki dan novinarka Al Džazire kaže da se na "vojvođanskom jeziku" obraćaju, pa ćete naći već i neka dva raspopa. Mnogima to ne deluje realno, ja se bojim da to deluje realno, gledajući sve ove proteste, karnevalsku atmosferu mnogi ne razumeju šta se iza brda valja. Kada su se dešavale velike političke promene neko je morao da završe domaći zadatak onih koji to vode, a ti autori su iz inostranstva. Ne zaboravite da su oni za njih sačuvali broj 384. Sa Nenadom Čankom vam je jasno, on se nikad nije krio. Bar s te strane je pošten, ne slažem se s njim. Sada imate Gorana Ješića koji postaje perjanica atonomaša, a Dinko Gruhonjić je došao iz Banja Luke, naprasno je postao Vojvođanin. Spremaju vojvođansku platformu, deklaraciju. Sve smo to već viđali.

Vučević je naglasio da je bujanje autonomaštva u Vojvodini bilo najviše za vreme Demokratske stranke.

- Pokvareniju politiku je radila Demokratska stranka predvođena Bojanom Pajtićem. Ja sam zabrinut i ne pravimo tenziju, ne bih to potcenio.