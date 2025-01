POČELO OKUPLjENjE NARODA U JAGODINI: Dva sata pred početak velikog skupa Kako javljaju reporteri "Novosti" koji se nalaze u Jagodini na Trgu gde će u 17h početi veliki skup koji je najavio predsednik Vučić narod je krenuo da se okuplja. Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Tekst potpisa Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac VULIN NA PUTU ZA JAGODINU: Sa članovima svoje partije ide da podrži Vučića Potpredsednik Vlade Republike Srbije i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin krenuo je iz Beograda sa članovima svoje partije na veliki narodni skup u Jagodinu kako bi izrazio punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i politici očuvanja srpskih nacionalnih interesa. Foto: PS OD POKRETA OČEKUJEMO DA ĆE DA DONESE NEŠTO BOLjE SRBIJI: "Novosti" sa narodom u Jagodini Reporteri Novosti razgovarali su sa građanima Jagodine a uoči skupa koji će biti održan na glavnom gradskom trgu sa početkom u 17 časova: Na mestu gde će danas biti održan skup postavljena je bina. Kako izgleda pogledajte na priloženim fotografijama: Foto: M. Kutlača Foto: M. Kutlača Ekipa "Novosti" nalazi se u Jagodini gde su u toku su poslednje pripreme na Trgu, bina je postavljena, namešta se zvuk. Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac Foto: M. Kolašinac

Tačno u 17 sati veliki skup u Jagodini

SPISAK najvažnijih poslova koji čekaju Srbiju narednih godina, glavni izazovi na unutrašnjem i međunarodnom planu s kojima će se naša zemlja suočavati tokom ostvarivanja tih ciljeva, ali i stvaranje baze kadrova sposobnih da iznesu zacrtani plan i kurs.

Ovo bi trebalo da budu centralne teme na današnjem velikom skupu u Jagodini, na kojem se praktično udara temelj budućem pokretu - nadstranačkoj organizaciji čiji će stožer biti SNS, a koja ima ambiciju da okupi i dosad politički neangažovane ljude iz svih sfera društva.

Na skupu, koji počinje u 17 sati, obratiće se predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je nagovestio da sprema govor drugačiji od dosadašnjih, o tome gde i kako Srbija hoće da ide. Skiciranje daljeg puta Srbije, ali i lista najvažnijih poslova, kako je najavljeno, ujedno će biti i odgovor svima koji priželjkuju da se zaustavi Srbija.

Takav scenario, tumače iz vrha vlasti, bio bi po volji mnogim državama, posebno u regionu, a koje značajnu energiju troše upravo na pokušaje da nas zadrže "u leru".

- Mnogima u regionu , Evropi i svetu je cilj, ne samo da Srbija zastane, nego da stane. Kada bude stala, Srbija je gotova - istakao je Vučić, objašnja - vajući zašto je važno osnivanje novog pokreta. - Mislim da je ovo od suštinskog značaja za zemlju, da se oformi delimično novi tim ljudi i energija. Mora da bude i više znanja i dovoljno hrabrosti i želje da se radi i napreduje. Lako je da ne radite ništa, da psujete, pljujete, to može svako. Ali, da radiš i da nešto stvaraš, da nešto učiniš za svoju zemlju - to ne mogu svi.

Ideju o osnivanju pokreta Vučić je lansirao pre više godina, iznoseći i tada da je cilj da se kroz organizaciju drugačiju od stranačke, ubrzaju najvažniji poslovi, uz istovremeno očuvanje glavnih nacionalnih i državnih interesa. Uprkos tome, u delu javnosti plasirana je priča da se u Jagodini sprema - kontramiting.

- To nije nikakav kontramiting, jer skup nije usmeren protiv bilo koga. To je skup ujedinjenja svih pametnih i normalnih ljudi u Srbiji, svih koji ne veruju u "obojene revolucije" izazvane spolja. To je skup ljudi koji žele da podrže slobodarsku, samostalnu i nezavisnu Srbiju. I verujem da će to biti veliki skup, jer će doći ljudi iz tričetiri okruga. Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je juče da je pokret za narod i državu od suštinske važnosti za budućnost Srbije i istakla da je to natpolitički i nadstranački pokret. I Brnabićeva je ukazala da pokret treba da okupi i ljude koji dosad nisu bili u politici ili koji se nisu pronalazili u ideologiji partija, ali koji su za "Srbiju koja je stabilna i napredna, za Srbiju mira, demokratije, vladavine prava i institucija". Odgovarajući na pitanje - da li mogu i studenti da budu deo pokreta, ona je za TV Hepi rekla da u tom pokretu ima mesta i za mlade ljude i studente, posebno imajući u vidu da su, kako je rekla, na protestima nosili zastave Srbije i transparente "Nema predaje".

Cilj i iskorenjivanje korupcije

PREMA predviđenom kalendaru, već od 15. marta će biti moguće učlanjenje u pokret, a on će u punom obimu početi s radom od 28. juna, kada se očekuje registracija. U ovom trenutku je sigurno da će pokret aktivno podržati i najavljenu sveobuhvatnu borbu protiv korupcije, a daće i doprinos odvajanju "žita od kukolja". Jer, rečeno je neće biti mesta za one koji su politički angažman koristili za lično bogaćenje ili koji su zanemarivali interese i potrebe građana.

Novo poglavlje počinje sutra

