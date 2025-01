KAD KURTI PODRŽI NEKOGA U SRBIJI, SVAKI ČESTITI ČOVEK TREBA DA BUDE NA DRUGOJ STRANI Vučević: Želja mu je da se naša

Premijer Srbije Miloš Vučević jasno ukazuje na opasnosti koje po naš narod i državu predstavljaju političke aktivnosti Aljbina Kurtija.

Aljbin Kurti, lider Samoopredeljenja, Foto AP

- Mislim da je svima jasno da Kurti podrži nekoga u Srbiji ja mislim da svaki čestiti i časni čovek treba da bude na drugoj strani. On je najbolji pokazatelj da kada on nesto poželi Srbiji odmah znate da to svakako to nije dobro za naš narod i državu. Vidim da mu je želja da Srbija bude zaustavljena u svom razvoju i glavni politički cilj mu je da Aleksandar Vučić više ne bude predsednik.

- Bez Aleksandra Srbija bi bila lakša meta, odnosno Kosovo bi lakše zaokružilo svoju nezavisnost o kojoj sanja. Ne sumnjam da to živi i radi da ostvari, izjavio je Vučević.