PREMIJER VUČEVIĆ O REKONTRUKCIJI VLADE: Svi smo pod lupom javnosti i odgovornosti, niko nije zaštićen

PREMIJER Srbije Miloš Vučević bio je gost emisije "Usijanje" na Kurir televiziji. U razgovoru sa Silvijom Slamnig govorio je o svim najvažnijim temama za Srbiju - rekonstrukciji vlade, protestima, borbi protiv korupcije, izazovima s kojima se država suočava…

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Na početku razgovora, Silvija Slaming podsetila je premijera da je govorio o mogućoj rekontrukciji vlade nakon 100 dana vlade.

Kada smo se poslednji put videli u ovom studiju, bio je 7. avgust, govorili smo o rezultatima posle 100 dana vlade. I vi ste tada, na ovako istom rastojanju, govorili o mogućoj rekonstrukciji vlade. Sada to već sasvim izvesno. Da li je to nužan potez? Zbog čega dolazi do toga? Ko nosi najveću odgovornost?

"Najveću odgovornost za rekonstrukciju donosi uvek predsednik vlade, za sve što se tiče vlade najveću odgovornost nosi predsednik vlade, govorim politički, a rekonstrukcije smo se dotakli i kada smo pričali o prvih sto dana vlade, kao nešto što je prirodan politički proces. Naravno, ne u takvom kratkom intervalu, ali svakako da je o kojoj ćemo razgovarati. Mislim da je to tema koja će biti aktuelna na proleće 2025. godine, odnosno kada se budemo približavali godišnjici od izbora ove vlade, kada budemo imali prvu godinu ove vlade, moći ćemo da napravimo jedan presek ocena ili rezultata, da vidimo ko je kako šta radio. Mi smo u međuvremenu imali veoma teške dane, teške momente. Suštinski smo mi i doživeli već delimičnu rekonstrukciju zbog političke odgovornosti ljudi koji nisu subjektivno krivi, ali su politički sebe videli kao odgovorne za ono što se desilo u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, tako da je vlada sada bez dva ministra koji su bili na početku u sastavu vlade, govorim o ministru Vesiću i ministru Momiroviću, čeka nas izbor dva nova ministra. Na taj način ćemo da osvežimo redove na dva bitna resora. Govorimo i o građevinarstvu, saobraćaju infrastrukturi i o unutrašnjoj i spoljnoj trgovini.

S tim što gospođa Aleksandra i Jagoda, buduće ministarke, imaju teži zadatak ili imaju manje vremena za dokazivanje. Ja sam im to rekao kada sam obavio sa njima razgovore. Manje vremena do marta, aprila ili maja, kada bi mogli da kažemo da imamo posle godinu dana priliku da se ocenimo i procenimo ko je kako radio. Tako da nije to striktno vezano za neki datum i za neki tačan dan, ali bi to moglo da bude neki momentum kada bi vlada mogla da presabere svoje redove i vidi da li treba nešto da se menja".

Da li će biti vlada od četiri godine i da će imati pun mandat? Da li je rekonstrukcija neophodnost? Neko ko kritikuje vlast kaže i da je populistički potez.

"Ne znam šta je populistički ako kažete da niste zadovoljni sa radom vaših kolega ili nekih od kolega, ili neko nije dovoljno dobro radio, nije bio dovoljno posvećen. Ne znam šta je tu ili u čemu se ogleda populizam. Populizam je bio da se nešto predstavlja da je bolje nego što jeste. Populizam je bio da se da se pretvaramo da je sve idealno. Populizam je bio da proglašavamo sve da su idealno posvećeni svom poslu, a ako vi kažete mi hoćemo kritički da se osvrnemo na rezultate rada same vlade, da o tome obavestimo javnost Srbije, ne vidim uopšte nijednu dodirnu tačku".

Šta kažu ministri koji sad pišu vladu? Da li se na neki način boje, da li im odgovara, da li žele da do marta još više rade da pokažu, da osiguraju neka svoja mesta? Jeste li razgovarali sa njima?

"Ništa niko ne govori, ali sam siguran da svako misli da se to ne odnosi na njega. Odnosi se na celu vladu, cela vlada je na ispitu. Mi ni ne razumemo šta to znači, sada vlada dobije mandat od četiri godine i četiri godine ništa ne menjamo. Zamislite fudbalsku utakmicu koja počinje i da trener ne sme nikog da zameni u toku utakmice ili sezone, u toku šampionata... Mislim da je prirodno, zato i postoje stvari da se menjaju. Ja ne mislim da je to loše i mislim da smo svi pod lupom javnosti i odgovornosti. I da nema nikog ko ima ekskluzivno delovanje ili neku ekskluzivnu zaštitu. Gotovo sam siguran da, ako ne svi, ali gotovo svi misle da se to ne odnosi na njih, u to nemam dilema. Svi misle da su negde zaštićeni od takve vrste odgovornosti. Da je neko koalicioni partner, da je neko dobar blizak sa predsednikom Vučićem, da je neko blizak sa mnom, da je neko blizak ne znam s kim i da iz toga oni crpe neku svoju sigurnost. Ja govorim najotvorenije, mislim da niko ni ne govori ovako, a kada kažem da je neko blizak s Vučićem, a neko sa mnom, nema dualizma, nego prosto misle da su iz tog nekog odnosa, komunikacije i rada zaštićeni".

Ima li neko da je siguran u vladi od ministara?

"Ima, ako niko ne napravi kardinalnu grešku. Ako napravi kardinalnu grešku, niko nije zaštićen. Ali svakako da ima ministara koji su i u ovih osam meseci pokazali da odskaču u radu i da znaju svoj posao zaista i da su veoma posvećeni, veoma uspešni".