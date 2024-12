"TI ĆEŠ DA ME GEPEKUJEŠ?! NEĆU DA POTPIŠEM": Vučić odgovorio Ponošu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je priča Zdravka Ponoša o prelaznoj vladi "šuplja" i da opozicija "neće doći na vlast bez izbora dok je živ".

Prilikom obraćanja na otvaranju novih 30 kilometara autoputa od Koševa do Vrnjačke Banje izjavio da je "šuplja priča" Zdravka Ponoša o prelaznoj vladi.

- Prelazna vlada im znači da mi oni napišu na papiru ko će da bude u vladi, pa ako ja to ne potpišem oni će da me gepekuju. Ti ćeš da me gepekuješ?! Neću da potpišem - rekao je Vučić.

Dodao je da neće doći na vlast bez izbora dok je živ.



- Ostaje vam poslednja opcija i tragični događaj, ali dok me ne ubijete na vlast nećete doći bez izbora - rekao je on.