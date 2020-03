Novosti online/ M. S. -V. K. | 17. mart 2020. 20:23 > 21:08 | Komentara: 0

Dve žene stare 72 i 47 godine zaražene su virusom korona. Jedna osoba je iz Ulcinja a jedna iz Podgorice.To je saopštio premijer Duško Marković, dodajući da su obe stabilnog zdravstvenog stanja.

Dr Boban Mugoša saopštio je novinarima da je jedna osoba bila pod nadzorom, dok druga nije jer je došla iz zemlje koja nije bila tretirana.

- Obe se nalaze kod kuće. Mi smo pre desetak minuta potvrdili ove slučajeve. Čim smo videli test odmah smo obavestili javnost, kazao je Mugoša.

Premijer Duško Marković proučio je da nema mesta panici.

-Jasno je da prvi slučajevi obolevanja nisu bili neočekivani, i vrlo je verovatno da će uskoro doći do otkrivanja novih slučajeva, rekao je Marković. -Potrebna nam je još jača disciplina, odgovornost, više solidarnosti, kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji. Pored zdravstvenih ova epidemija predstavlja ozbiljan ekonomski izazov. Pripremamo odgovore sa raspoloživim mogućnostima. Verujem da ćemo ovim merama koje je danas nacionalni tim utvrdio, podstaćI stanovništvo da građani nemaju kontakte koji mogu biti rizični. Mi smo mala zajednica koja može da poštuje mere, ovde nije potrebna prisila. Možemo svi zajedno da kontrolišemo ovu situaciju, kao što smo to radili i do sada.

NACIONALNI KOORDINACIONI TIM CRNE GORE ZA ZARAZNE BOLESTI: BEZ JAVNOG PREVOZA I FRIZERSKIH SALONA

Nacionalni koordinacioni tim za zarazne bolesti doneo je nove mere i preporuke u zaštiti građana od koronavirusa. Među novim privremenim merama su obustavljanje javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom saobraćaju autobusima i kombijima, kao i javnog prevoz putnika u unutrašnjem železničkom saobraćaju.

Obustavlja se prelazak preko graničnih prelaza Sitnica – Zupci (put Herceg Novi – Trebinje), Meteljka – Metaljka (put Pljevlja – Čajniče) i Čemerno (put Pljevlja – Priboj); Zabranjuje se rad otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena, a zatvaraju se frizerski i kozmetički saloni, kao i šalterske sale područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za nekretnine.