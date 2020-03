Novosti Online/M.S./V.K. | 08. mart 2020. 22:21 | Komentara: 0

- To se naravno, neće dogoditi. Ne smemo dozvoliti to poniženje, poručio je vladika Joanikije ! Vlastodršci su udarom na Crkvu udarili na dva osnovna stuba na kojima počiva savremeni svet – na slobodu vere i na pravo svojine. A crkve i manastiri ne predstavljaju obično pravo svojine. To su svetinje za koje su naši preci, roditelji i praroditelji živeli, ginuli i glave svoje polagali. Od pamtiveka su svetinje Božje i zaveštanja ono što je sveto i u to se ne dira. Otkud to bezumlje da se udari na svetinje i kao Crkvi pravoslavnoj, srpskoj ne pripadaju te svetinje. To je strašna optužba, to znači da smo mi nečije tuđe uzeli. I ko nam to još govori? Govore nam to oni o kojima se piše i u domaćoj i u stranoj štampi da su se upisali u liste svetskih bogataša. Na koji način? Ne ulazimo mi u to, ali znamo s kim razgovaramo. I znamo svoja prava, kazao je episkop Joanikije.











- Božija pravda je nepobediva. Samo ovako nastavimo i pobedićemo. I ne samo da ćemo pobediti, nego, kada se sve ovo završi, biće dostojno da Crkva Božja ustanovi novi praznik. Kao što je ustanovila praznik toržestva pravoslavlja, pobede pravoslavlja nad ikonoborstvom. I mi se sada borimo protiv savremenog ikonoborstva. Jeste veliko zlo ovo čemu smo izloženi. Vlasti su nas prikovale na krst, ali nama, koji vjerujemo u Hrista, krst i raspeće je i slava i vaskrsenje. I novi život. I taj novi život mi već živimo. I svaki učesnik litija oseća da učestvuje u velikoj svečanosti. Ove litije predvode sveci Božji – Sveti Sava, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Petar Cetinjski, Sveti Nikola. Svi su se oni borili za pravu i istinitui vjru. Mi za njima hodimo. To je naš put, to je Hristov put, naglasio je episkop Joanikije, u besedi koja će se u čuveom gradu još dugo prepričavati.





- Mi smo stupili u jednu borbu. Tek smo je započeli. Stupili smo u borbu protiv nepravde i protiv diskriminacije. Naša vlast je Crkvu, sveto i slatko pravoslavlje i svetosavlje izložila nepravdi i diskriminaciji kroz ovaj zloglasni zakon koji se naziva licemerno zakon o slobodi vere. A zapravo, to je zakon protiv pravoslavlja, jer nas vlast kroz ovaj zakon prinuđava da izbrišemo svoju istoriju, svoj kontinuitet, pravni subjektivitet i da kao beda dođemo na šalter kod države da se prijavimo kao novoosnovana religija, kao sekta – bez korena, bez istorije.Ovo je u Kotoru u besedi u crkvi Svetog Nikole u Starom gradu kazao episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, koji je predvodio nikada masovniju litiju u Kotoru, uprkos kiši koja je zasipala drevni grad.-Borićemo se za zaveštanja, za svetinje, za predanje, za svoje pretke, za nas, za naše potomstvo, za budućnost naše dece – da znaju ko su, koje im je nasleđe i šta i oni trebaju da čuvaju i da brane. Naučeni smo da se borimo za našu veru.Naročito vi ovde u Boki kotorskoj. Vlasti i države su se menjale, ali glavno je bilo da se u veru ne dira. Ovi su dirnuli u očni živac. Nijedna okupatorska vlast, ni domaća vlast nije dosad oduzimala svetinje. Nije ih preknjižavala, nije menjala njihov identitet. Ova vlast je pokušala ono što nesu ni mletačke, ni austrougarske, ni turske ni komunističke vlasti. Ovi su otišli dalje, besedio je episkop Jaonikije naglačavajući: Mi se ne borimo ognjem i mačem i mržnjom. Borimo se istinom i pravdom. I molimo se, i za nas, i za naše prijatelje i neprijatelje. I evo, ovi veliki događaji – ovo svet do sada nije video. U sred kulturne prestonice Evrope, kada se ljudi bore za svoja prava, izađu na ulicu i polupaju sve živo. Zapale auta i ostave haos iza sebe. Nas optužuju za sve i svašta, ali ovakvih kulturnih protesta, ovakve borbe za istinu i za prava nigde nije bilo. Ovako dostojanstvenih, ovako uzvišenih, ovako mirnih, ovako svečanih… I ovako ćemo da nastavimo, ovo je svojstveno našoj veri, kazao je episkop Jonikije.Kako su nam javili reporteri na molebanu je prisustvovalo dosta katolika. Oni su pomno slušali besedu episkopa Joanikija u velikoj tišini. Primećeno je da je žena u grupi katolika plakala.