Novosti Online | 02. mart 2020. 19:02 |

"Molebani, litije, procesije, srednjovekovna poetika i pravoslavna mobilizacija, pojave su koje građansku Crnu Goru, suštinski ne treba da dotiču", kazala je rediteljka Ana Vukotić."Kada govorimo o litijama i molebanima i tom masovnom okupljanju građana, zasigurno ne govorimo o intelektualcima. Intelektualci su ljudi koji su spremni da svojim imenom i prezimenom stanu ispred svog stava, a ne da su deo jedne mase, koja se, zapravo, iza krinke i priče o Bogu i veri, krije", uverena je Vukotićeva.Režiserska se onda dotakla "velikosrpskog nacionalizma", te iznela apsurdne tvrdnje da je na delu manipulacija."Nisam sigurna da je ovde u pitanju porast vernika. Mislim da je ovo porast velikosprskog nacionalizma. Ne mogu da prihvatim da 2020. godine u građanskom društvu raste broj vernika. Dakle, nije to to, nego veliskosrpska politika, a crkva je u funkciji manipulacija. Prosto, ovde nije tema Bog, ovde je tema kapital. I to su stvari koje su potpuno čiste", smatra.Ne vidi Ana Vukotić ni jedan problem u Zakonu o slobodi o veroispovesti. Crnogorske crkve i manastire gradili su naši preci, kaže rediteljka."Vera je intimna stvar, Boga nam niko ne može uzeti. I mi smo, kao Crnogorci, takođe verujući svih ovih godina bili bez tih crkvenih objekata, pa nam veru niko nije uzeo. Ovde to nisu teme, nego u kontinuitetu potreba SPC da vodi državu. Mi samo želimo da ostvarujemo pravo koje nam pripada po Ustavu, a ne bilo koga da uskraćujemo za bilo koje pravo", navodi Vukotićeva.Rešenje za situaciju u kojoj se država nalazi, Ana Vukotić vidi u primeni Zakona."Koliko god je tzv. vernika na ulicama, mnogo je više Crnogoraca koji su nezadovoljni i prosto ne bih volela da dođemo u situaciju da i sa jedne i sa druge strane pravimo proteste pa da se prebrojavamo. Smatram da je taj broj ljudi koji tvrde da su Srbi, da su to sve Crnogorci koji se osećaju inferiorno, a inferiornost je uvek posledica neznanja. To su Crnogorci kojima je malo da budu Crnogorci, pa bi želeli da budu i Srbi”, zaključuje Vukotićeva.RTCG