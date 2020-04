G. ČVOROVIĆ | 01. april 2020. 22:34 > 00:21 | Komentara: 0

Važan podatak je i to da je do sada izlečeno 10.935 ljudi, i to 1.491 u poslednja 24 sata

OD STALNOG DOPISNIKA - PARIZ







Broj preminulih je tako porastao na 4.032, od čega čak 1.426 u posleda tri dana. Među žrtvama, 83 odsto stariji su od 70 godina.







Prema podacima iz 820 bolnica, u zemlji je bilo 24.639 pacijenata na bolničkom lečenju, što je 1.882 više nego dan ranije. Od njih, 6.017 je bilo na reanimaciji, što je za 452 više nego u utorak. Dan ranije, povećanje je iznosilo 458. Ovaj podatak u Francuskoj smatraju najvažnijim, jer pokazuje opterećenje bolnica. Prema rečima ministra Olivijea Verana, Francuska je u sredu imala slobodnih još 4.000 kreveta za reanimaciju, od kojih 1.700 namenjenih za obolele od kovida 19.





Generalni direktor Zdravstvene službe Đerom Salomon saopštio je i da su 34 odsto pacijenata na reanimaciji mlađi od 60 godina.







