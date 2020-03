D. MILINKOVIĆ - D. ZEČEVIĆ | 19. mart 2020. 09:05 | Komentara: 0

PRIŠTINA pokušava da iskoristi situaciju sa epidemijom virusa korona i da razmesti svoje oružane snage na sever Kosova i Metohije, pod izgovorom zaštite građana! Zbog plana o "tihoj okupaciji" srpskih opština, Beograd će hitno kontaktirati sa NATO i komandom Kfora u pokrajini.Da će se Srbi sa KiM u okolnostima bujanja epidemije zarazne bolesti boriti sa još jednim ogromnim problemom - udarima Prištine na sever - juče je ukazala i Srpska lista, koja je upozorila na skrivene planove kosovskih Albanaca:- Kao legalni i legitimni predstavnici srpskog naroda pozivamo komandu Kfora da najhitnije spreči i javno odbaci mogućnost razmeštanja tzv. vojnih formacija Prištine na severu KiM, i da postupi u skladu sa dogovorom kojim se garantuje da se ove formacije ne mogu razmeštati u četiri severne opštine.Srpska lista poručuje da taj perfidni pokušaj ugrožavanja mira ni na koji način ne sme biti tolerisan i da neće naići na odobravanje ni njih kao političkih predstavnika, ali ni celokupnog srpskog naroda koji bi takav čin smatrao neprijateljskim.Tenzije i strah na severu posebno su podigle najave predsednika privremenih institucija u Prištini o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji KiM zbog virusa korona. Vanredno stanje podrazumevalo bi stacioniranje kosovskih snaga bezbednosti širom Kosova, a one, prema dogovoru Tačija i NATO ne smeju na sever.Tačijev zahtev još jednom je uzdrmao i krhku vladajuću koaliciju u Prištini i mogao bi da dovede do pada vlade premijera Aljbina Kurtija, koji se protivi uvođenju vanrednog stanja. U Prištini je juče bilo burno, Kurti je smenio Agima Veljijua, ministra unutrašnjih poslova iz redova Tačijevog Demokratskog saveza Kosova (DSK). On je ovo razrešenje opravdao time da je smenjeni ministar širio paniku tvrdeći da se broj obolelih od virusa na kosovskoj teritoriji povećava iz sata u sat, što, kako je naveo, nijedna nadležna institucija nije potvrdila.Međutim, pravi razlog "otkaza" je to što se Veljiu usprotivio Kurtijevom stavu da se vanredno stanje ne uvodi. Tačijeve mere podržali su i predsednik Demokratske partije Kosova (DPK) Kadri Veselji i predsednik Socijaldemokratske inicijative Kosova (SDI) Fatmir Ljimaj.Tači je juče potpisao uredbu o uvođenju vanrednog stanja, poručujući da očekuje da će ono trajati 30 dana, sa mogućnošću produženja ili skraćenja. Tu uredbu, parlament treba da odobri dvotrećinskom većinom.General u penziji Mitar Kovač upozorava, za "Novosti", da će Priština pokušati da iskoristi situaciju sa epidemijom kako bi pod svoju potpunu kontrolu stavila kretanje ljudi i robe na severu:- Nisu isključeni ni scenariji nasilne uzurpacije i u tom smislu vidimo da se pojačava i obaveštajni rad, ima najava o angažovanju terorističke organizacije "Albanske nacionalne armije", koja je pod direktnom kontrolom pojedinih političkih subjekata u Prištini i Tirani.AMBASADOR SAD u Prištini Filip Kosnet poručio je juče vladi i premijeru Aljbinu Kurtiju da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju sa virusom korona, vreme za ukidanje taksa na srpske i proizvode iz BiH. On je ukazao da je u ovakvim trenucima ključna regionalna i međunarodna saradnja.

UPUĆEN APEL NAŠIM SUNARODNICIMA NA KIM, MEĐU KOJIMA NEMA OBOLELIH OD KORONE

PRIDRŽAVAJTE SE MERA KOJE JE PROPISAO BEOGRAD

NA severu KiM nije zabeležen nijedan slučaj obolelih od virusa korona, ali krizni štabovi svakodnevno zasedaju i donose nove odluke kako bi se sprečila pojava bolesti. Pozivajući se na vanredno stanje koje je proglasio predsednik Vučić, zabranjen je izlazak licima starijim od 65 godina. Upućen je i apel i upozorenje građanima da poštuju preporuke Vlade Srbije u vezi sa merama protiv širenja virusa, kojom se zabranjuje kretanja stanovništva od 20.00 do 5.00 sati.Penzionerima i osobama starijim od 65 godina hranu i lekove donosiće njihovi bližnji ili volonteri koje mogu pozvati telefonom u periodu od 8.00 do 18.00.Upozoreni su prevoznici i taksisti da poštuju meru zabrane kretanja, a prehrambenim maloprodajnim objektima je naloženo da u skladu sa merom zabrane kretanja, prilagode svoje radno vreme od 6.00 do 19.30. Na severu Kosova je na snazi i odluka o pojačanoj higijeni, pa se u večernjim satima peru ulice, zdravstvene ustanove i ostali objekti gde tokom dana građani borave. Poštuje se odluka o prekidu nastave u svim obrazovnim ustanovama. U prodavnicama ima dovoljno osnovnih životnih namirnica.