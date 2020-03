E. B. TALIJAN | 27. mart 2020. 09:17 | Komentara: 0

KAFE će na srpskom tržištu biti dovoljno u narednom periodu. Uprkos spekulacijama da bi moglo da dođe do nestašice, u ovom trenutku ne postoji problem sa snabdevanjem sirovinama, osim manjih zastoja na granicama. Ovo, u razgovoru za "Novosti", kaže Siniša Daničić, generalni direktor jedne od najvećih kompanija za preradu i pakovanje kafe u Srbiji. On ističe da trenutno imaju dovoljno zaliha i da ne očekuju poteškoće. Ta kompanija na tržište Srbije godišnje isporučuje između 6.000 i 7.000 tona tog artikla.





Da li će rast cena sirove kafe na svetskim berzama uticati na poskupljenje popularnog proizvoda na našem tržištu zavisi od kretanja valuta. Trgovina ovom sirovinom obavlja se u američkim dolarima.





- Berze su već odreagovale na novu situaciju skokom cena sirove kafe - objašnjava Daničić. - S druge strane, dolar je znatno ojačao u odnosu na ostale valute. Prema dinaru je, u poslednje dve nedelje, porastao šest odsto. Kretanje valuta je ono što ne možemo da predvidimo u ovom trenutku.





"Blumberg" je nedavno objavio da se neki od najvećih svetskih trgovaca kafom pripremaju za probleme u lancu snabdevanja, jer pandemija virusa korona stvara rizik od zatvaranja luka i ostalih transportnih puteva. Ministar trgovine Rasim Ljajić je kazao da će "sigurno dolaziti do usporenih isporuka kafe zbog transporta, ali da ne očekuje nestašicu". Iz trgovinskih lanaca poručuju da nema teškoća u nabavci kafe i da imaju dovoljne količine tog artikla.





- Zasada se snabdevanje sirovom kafom odvija nesmetano - naglašava Daničić. - Do eventualnih problema bi moglo da dođe u transportu i logistici. Postojale su određene najave da će neke luke u Brazilu biti zatvorene, srećom, to se nije dogodilo.





U Hondurasu je, kako navodi, zatvoren put do luke i farmeri nisu u mogućnosti da dovezu kafu do broda. On ističe da vrlo pažljivo prate situaciju i prave planove za rešavanje svih potencijalnih teškoća u poslovanju.