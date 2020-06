V. I. | 29. jun 2020. 13:25 | Komentara: 0

ČAČAK - OD 28 pristiglih rezultata iz laboratorije „Vatreno oko” iz Beograda u ponedeljak je potvrđeno devet pozitivnih slučajeva na korona virus. Radi se o osobama mlađim od 55 godina, a većina njih ima blažu kliničku sliku i upućeni su na kućnu izolaciju. Danas će u Beograd biti upućeno još 15 uzoraka.





Na grudnom odeljenju čačanske Opšte bolnice poslednjih dana znatno je povećan broj pacijenata, pa ih je trenutno 34. Prema rečima direktora bolnice dr Miroslava Sretenovića, zbog težih simptoma, jedan pacijent je priključen na respirator. U ambulanti bolnice i dalje se beleži povećan broj pregleda.





U Čačku je, inače, u poslednjih šest dana koronavirus potvrđen kod 42 osobe. Kako je kazao direktor ZZJZ Čačak Aksentije Tošić, ubedljivo najveći broj novoinficiranih je starosne dobi od 16 do 35 godina.