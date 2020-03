Novosti Online | 28. mart 2020. 11:26 | Komentara: 0

Budući da virus korona primarno pogađa pluća, ruski lekar Pavel Evdokimeko savetuje povećanje imuniteta, jačanje pluća.





Doktor Evdokimenko daje savet samo za prevenciju i ne preporučuje da se sami lečite ukoliko osetite prve simptome virusa - bolje je da odmah konsultujte lekara.





(kurir.rs)



Celi svet je zahvatila pandemija virusa korona, a samo izolacijom, sa što manje kontakta, može da se zaustavi širenje ove pošati koja je odnela hiljade života. Lekari savetuju, ako se već moramo kretati, da obavezno treba da se zaštitimo kako se ne bi zarazili - nosimo maske, rukavice i redovno i temeljno peremo ruke, ne diramo kontaminiranim rukama nos, usta i oči.Ovaj doktor smatra da je životinjska masnoća neophodna za potpuno funkcionisanje pluća. Ne biljne masnoće, nego životinjske, jer su pluća organ koji zavisi od masti, i ako nema dovoljno masti – pati.A naročito ako ste na dijeti koja podrazumeva uskraćivanje masti. Zbog toga lekar savetuje da jedete od 20 do 30 grama maslaca dnevno ili svinjsku mast.Doktor Evdokimenko savetuje i jačanje imuniteta sokom od aloje.Ako se pojavi kašalj, lekar kaže da uzmete: sok od aloje + med + maslac u jednakim delovima; sve izmešajte i dobijete smesu koju ćete jesti po 1 ili 2 kašike tri puta dnevno. Ovo koristite 3 do 5 dana.Ako iz nekog razloga ne možete da koristite sok od aloje, onda za prevenciju možete uzeti tinkturu ginsenga. Pijte više čiste vode, najbolje tople.Poznato je da strah i stres smanjuje imunitet. Zato lekar savetuje da unosite manje negativnosti u život, gledate manje vesti i opustite se koliko možete. San je neophodan. Zdrav san!Ovaj ruski doktor kaže da se jedino na ovaj način može razlikovati grip od virusa korona:Grip počinje sa groznicom, bol u zglobovima, a zatim grloboljom i kašljom. Koronavirus počinje sa grloboljom 3 do 4 dana, zatim se pojavi suv kašalj, nedostatak daha, pa čak i nedostatak čula mirisa.